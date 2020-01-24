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24 січня • оновлено в 12:39
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Глави ЄС підписали угоду про Brexit

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Голова Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про Brexit – вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Про це Ляєн повідомила в Twitter. Опісля угоду має ратифікувати Європейський парламент.

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"Шарль Мішель і я щойно підписали угоду про вихід Великобританії з ЄС, що відкриває шлях до її ратифікації Європейським парламентом", – написала президентка Єврокомісії.

Європарламент збереться для обговорення угоди та ратифікації 29 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня, парламент Великобританії схвалив законопроєкт Brexit про вихід із Європейського Союзу.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Brexit
Особи
Урсула фон дер Ляйен Шарль Мішель
Місце
Великобританія
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