Глави ЄС підписали угоду про Brexit

Голова Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про Brexit – вихід Великобританії з Європейського Союзу.
Про це Ляєн повідомила в Twitter. Опісля угоду має ратифікувати Європейський парламент.
"Шарль Мішель і я щойно підписали угоду про вихід Великобританії з ЄС, що відкриває шлях до її ратифікації Європейським парламентом", – написала президентка Єврокомісії.
Європарламент збереться для обговорення угоди та ратифікації 29 січня.
Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen- Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020
Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.
Hâte d'écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS
.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня, парламент Великобританії схвалив законопроєкт Brexit про вихід із Європейського Союзу.
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