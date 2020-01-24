Глави ЄС підписали угоду про Brexit

Голова Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про Brexit – вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Про це Ляєн повідомила в Twitter. Опісля угоду має ратифікувати Європейський парламент.

"Шарль Мішель і я щойно підписали угоду про вихід Великобританії з ЄС, що відкриває шлях до її ратифікації Європейським парламентом", – написала президентка Єврокомісії.

Європарламент збереться для обговорення угоди та ратифікації 29 січня.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen



Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.



Hâte d'écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS - Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня, парламент Великобританії схвалив законопроєкт Brexit про вихід із Європейського Союзу.

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