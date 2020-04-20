Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що людство ще чекають непрості випробування, пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Про це він сказав під час пресконференції у Женеві, передає "Інтерфакс". За словами глави ВООЗ, "найскладніше – попереду", але запобігти цій трагедії можливо.

"Багато хто просто не розуміє, що це за вірус", – зазначив Гебреєсус. Він пояснив, що, з одного боку, COVID-19 дуже заразний, а з іншого є серйозною загрозою для деяких груп населення.

Також він відповів на звинувачення з боку США про те, що ВООЗ приховував дані про хвороби. Він зазначив, що Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) тісно співпрацював з ВООЗ від самого початку і отримував всі дані.

"... нічого не було приховано від CDC. Починаючи з першого дня. Тому що американці працювали з нами, і ВООЗ відкрита, ми нічого не ховаємо. Ми хочемо, щоб всі країни отримали повідомлення відразу ж. Тому що це допоможе підготуватися", - сказав гендиректор ВООЗ.

Він додав, що всі дані, які отримує ВООЗ передаються в повному обсязі іншим країнам.

"Коли ми отримуємо інформацію в ВООЗ, ми отримуємо цифри, скільки загинуло, скільки заражено. Ми не бачимо ці цифри, ми бачимо окрему особистість. І тому у нас немає секретів. І як тільки у нас з'являється інформація, ми нею ділимося", - додав він.

Відзначимо, раніше у ВООЗ заявили, що коронавірус COVID-19 не зникне, поки не буде винайдена і введена в широке користування вакцина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МОЗ України попередили, що самостійне проведення експрес-тестів на коронавірус COVID-19 несе загрозу оточуючим.