Глава ВООЗ заявив про "зелені паростки надії" в боротьбі з COVID-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив, що в боротьбі з коронавіруом є проблиски надії, навіть незважаючи на те, що в світі налічується близько 20 млн випадків зараження, а кількість смертей наближається до 750 тис.

Про це він сказав в рамках пресконференції у штаб-квартирі агентства в Женеві, повідомляє пресслужба ВООЗ. За його словами, "паростки надії" є в кожній країні.

"Я знаю, що багато хто з вас сумує і що це важкий момент для світу. Але я хочу внести ясність: є зелені паростки надії, і незалежно від того, де знаходиться країна, регіон, місто чи селище, ніколи не пізно повернути назад спалах COVID -19", – сказав він, уточнивши, що для цього необхідні дії лідерів і самих людей.

"Лідери повинні активізувати свої дії, а громадяни повинні прийняти ці нові заходи. Правильне розуміння основ дає чітку картину того, де знаходиться вірус, і необхідні цільові дії для придушення передачі і порятунку життів", – пояснив він.

Використання таких інструментів, як швидке виявлення випадків захворювання, відстеження контактів, адекватний догляд за пацієнтами, фізичне дистанціювання, носіння масок і дотримання гігієни рук, пояснив глава ВООЗ, дозволить розірвати ланцюжок передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на понеділок, 10 серпня, коронавірусом в світі заразилися понад 20 млн осіб. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 62 тис., у США – 47 тис., а також в Бразилії – 22 тис.