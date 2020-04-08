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8 квітня • оновлено в 21:50
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ВООЗ різко відповіла Трампу на критику щодо пандемії COVID-19

2.7т
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Боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19 не варто політизувати, оскільки це може привести до збільшення кількості жертв.

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Таку заяву на пресконференції в середу, 8 квітня, зробив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус. Трансляція брифінгу велася на Twitter-сторінці пресслужби ВООЗ.

Главу Всесвітньої організації охорони здоров'я попросили прокоментувати критику ВООЗ президентом США Дональдом Трампом.

"Не треба політизувати тему вірусу, якщо ви не хочете побачити ще більше смертей", – сказав Гебреєсус. Він також закликав Америку та Китай згуртуватися і разом працювати над перемогою над COVID-19.

Дональд Трамп і Тедрос Адханом Гебреєсус

Дональд Трамп і Тедрос Адханом Гебреєсус

Колаж

Нагадаємо, Трамп розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я за те, що вона занадто зосереджена на Китаї в період пандемії. Він наголосив, що ВООЗ отримує величезне фінансування саме з боку Штатів.

Повна трансляція брифінгу ВООЗ:

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, на вечір 8 квітня на COVID-19 у США захворіли вже понад 400 тисяч осіб – за добу зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
вірус політика інфекція хвороба видео
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