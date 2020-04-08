Боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19 не варто політизувати, оскільки це може привести до збільшення кількості жертв.
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Таку заяву на пресконференції в середу, 8 квітня, зробив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус. Трансляція брифінгу велася на Twitter-сторінці пресслужби ВООЗ.
Главу Всесвітньої організації охорони здоров'я попросили прокоментувати критику ВООЗ президентом США Дональдом Трампом.
"Не треба політизувати тему вірусу, якщо ви не хочете побачити ще більше смертей", – сказав Гебреєсус. Він також закликав Америку та Китай згуртуватися і разом працювати над перемогою над COVID-19.
Дональд Трамп і Тедрос Адханом Гебреєсус
Колаж
Нагадаємо, Трамп розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я за те, що вона занадто зосереджена на Китаї в період пандемії. Він наголосив, що ВООЗ отримує величезне фінансування саме з боку Штатів.
Повна трансляція брифінгу ВООЗ:
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/ZKy3OjKgBl- World Health Organization (WHO) (@WHO) April 8, 2020
Карта поширення коронавірусу в світі:
Як писав OBOZREVATEL, на вечір 8 квітня на COVID-19 у США захворіли вже понад 400 тисяч осіб – за добу зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків.
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