Глава ВООЗ розповів, як більша частина населення планети сприймає COVID-19

За результатами досліджень наявності антитіл до коронавірусу в організмі людей, які провели в багатьох країнах планети, можна зробити висновок, що більша частина жителів Землі залишається вразливою до COVID-19.

Про це заявив на брифінгу генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус. Він наголосив на важливості масштабного тестування для боротьби з пандемією.

За словами глави ВООЗ, важливо знати, як поширюється вірус і скільки людей могли заразитися, навіть якщо вони перенесли хворобу безсимптомно.

"Ми все ще вивчаємо, наскільки сильні імунні відповіді у різних популяціях і як довго триває ця імунна відповідь", – зазначив Гебреісус.

Він нагадав, що ВООЗ запустила дослідження Unity – глобальну програму щодо стандартизації досліджень поширеності вірусу.

"На сьогоднішній день більше 60 країн, в тому числі понад 40 країн з низьким і середнім рівнем доходів, проводять одне або декілька з цих досліджень з використанням протоколів ВООЗ", – сказав Гебреісус.

Він підкреслив, що організація надає технічну, фінансову та операційну підтримку для проведення подібних досліджень.

"Ми продовжуємо працювати з нашими глобальними партнерами, щоб краще зрозуміти, яка частина світового населення зазнала впливу цього вірусу, і як довго зберігається імунітет у інфікованих людей", – резюмував Гебреісус.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вакцини проти COVID-19 є вкрай важливим інструментом, але без комплексних заходів не зможуть повністю перемогти пандемію і "заспокоюватися" ще рано. Про це заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області здоров'я Майк Райан.