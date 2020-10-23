Глава ВООЗ попередив про надзвичайно важкий період пандемії

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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  • За словами глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, деякі країни знаходяться на небезпечній траєкторії

  • Йдеться про Північну півкулю

  • Також в ВООЗ заявили, що до кінця року можна буде застосовувати кілька вакцин

Гебреєсус попередив про важкий період пандемії

Найближчі кілька місяців пандемії коронавірусу стануть надзвичайно складними.

Про це на брифінгу 23 жовтня заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляється в Twitter організації. За його словами, деякі країни знаходяться на небезпечній траєкторії.

"Наступні кілька місяців будуть дуже важкими, і деякі країни знаходяться на небезпечній траєкторії", – попередив Гебреєсус.

Глава ВООЗ додав, що зараз світ перебуває на критично важливому перехресті пандемії COVID-19, особливо в Північній півкулі.

Зазначимо, що в Північній півкулі розташовані Європа, Африка, Азія, а також Північна і Південна Америка.

Також в ВООЗ заявили, що до грудня пару вакцин від коронавірусу можна буде застосовувати, але тільки в екстрених випадках.

Twitter ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в період з 12 по 18 жовтня коронавірусом в світі заразилися понад 2,4 мільйона людей. У ВООЗ заявили, що це найвищий показник за весь час пандемії.

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