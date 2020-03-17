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17 березня • оновлено в 10:46
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Глава уряду Каталонії заразився коронавірусом

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Глава уряду Каталонії (Іспанія) Квім Торра заявив, що заразився коронавірусом. У зв'язку з цим він влаштував собі режим самоізоляції.

Повідомлення про підтверджений діагноз політик опублікував на своїй сторінці у Twitter і зазначив, що продовжить виконувати свої обов'язки дистанційно.

"Я хочу розповісти вам, що, помітивши деякі з симптомів, я пройшов тест COVID19, який дав позитивний результат. Я говорю з вами з Будинку канонів, де я облаштувався в якості запобіжного заходу. Я продовжую виконувати всі мої обов'язки, як і інші члени уряду. Ми залишаємося активними і рішучими в боротьбі з поширенням захворювання", – написав Торра.

Квім Торра

Квім Торра

Twiter Квіма Торри

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • нагадаємо, що у дружини канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо 13 березня також підтвердили китайський коронавірус.

  • В цілому станом на 17 березня в світі налічується 174 330 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, число жертв інфекції досягло 7 085. Одужали понад 79 тис. осіб.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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