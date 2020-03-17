Глава уряду Каталонії заразився коронавірусом

Глава уряду Каталонії (Іспанія) Квім Торра заявив, що заразився коронавірусом. У зв'язку з цим він влаштував собі режим самоізоляції.

Повідомлення про підтверджений діагноз політик опублікував на своїй сторінці у Twitter і зазначив, що продовжить виконувати свої обов'язки дистанційно.

"Я хочу розповісти вам, що, помітивши деякі з симптомів, я пройшов тест COVID19, який дав позитивний результат. Я говорю з вами з Будинку канонів, де я облаштувався в якості запобіжного заходу. Я продовжую виконувати всі мої обов'язки, як і інші члени уряду. Ми залишаємося активними і рішучими в боротьбі з поширенням захворювання", – написав Торра.

Квім Торра Twiter Квіма Торри

Vull explicar-vos que, en haver presentat alguns dels símptomes, m'he fet el test del # COVID19, que ha donat positiu. Us parlo des de la Casa dels Canonges, on ja ahir em vaig instal-lar preventivament - Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 16, 2020

Tant jo mateix, que segueixo exercint totes les meves funcions com a president , com la resta del @govern, continuem actius, decidits i determinats en la lluita contra aquesta malaltia tan expansiva . Més d'un miler de catalans ja la pateixen. En els propers dies en seran molts més - Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 16, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нагадаємо, що у дружини канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо 13 березня також підтвердили китайський коронавірус.

В цілому станом на 17 березня в світі налічується 174 330 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, число жертв інфекції досягло 7 085. Одужали понад 79 тис. осіб.

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