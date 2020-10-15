Глава розвідки Британії назвав Росію головною проблемою

Глава британської служби контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллам, який отримав посаду в квітні 2020 року, озвучив свої цілі, плани і пріоритети роботи. Серед іншого він виділив проблему російської загрози, яку назвав однією з головних для спецслужби Великобританії.

Своєю думкою Маккалам поділився в інтерв'ю для ВВС. Він підкреслив, що зараз його країна має справу з неприємною комбінацією тероризму, який нікуди не подівся, і зростанням ворожої діяльності, яка підтримується на державному рівні. За словами глави МІ-5, загрози стають дедалі різноманітнішими, а вчасно побачити їх – чимраз важче.

"Якщо ви запитаєте мене, розвідка якої з країн завдає найбільше проблем Великобританії станом на жовтень 2020 року, то я відповім, що це – Росія. Але якщо ви запитаєте, яка з країн формуватиме ситуацію у світі в найближче десятиліття і представлятиме найбільші можливості і найбільші проблеми для Британії, то це – Китай. Образно висловлюючись, якщо російські спецслужби – це періоди поганої погоди, то Китай – це ціла зміна клімату", – зізнався Маккалам.

Особливу увагу глава британської контррозвідки приділив зростанню загрози здоров'ю і життю звичайних людей. Він акцентував увагу на тому, що у 2020 році йдеться вже не про шпигунів і викрадення державних секретів, хоча все це теж важливо.

"Ми бачимо загрозу для людей аж до і включаючи спроби вбивства, як продемонстрував випадок з отруєнням Навального. Ми бачимо загрозу демократії, нашій інфраструктурі, економіці, науковим дослідженням, загрозу в найширших сферах", – резюмував він.

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