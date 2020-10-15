Глава розвідки Британії назвав Росію головною проблемою
Маккален заявив, що ще більшим викликом у майбутньому може стати Китай
Однак станом на жовтень 2020 року найбільшу загрозу несуть агенти РФ
Загалом ситуація ускладнюється небезпечною комбінацією тероризму, з яким ведуть боротьбу
Глава британської служби контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллам, який отримав посаду в квітні 2020 року, озвучив свої цілі, плани і пріоритети роботи. Серед іншого він виділив проблему російської загрози, яку назвав однією з головних для спецслужби Великобританії.
Своєю думкою Маккалам поділився в інтерв'ю для ВВС. Він підкреслив, що зараз його країна має справу з неприємною комбінацією тероризму, який нікуди не подівся, і зростанням ворожої діяльності, яка підтримується на державному рівні. За словами глави МІ-5, загрози стають дедалі різноманітнішими, а вчасно побачити їх – чимраз важче.
"Якщо ви запитаєте мене, розвідка якої з країн завдає найбільше проблем Великобританії станом на жовтень 2020 року, то я відповім, що це – Росія. Але якщо ви запитаєте, яка з країн формуватиме ситуацію у світі в найближче десятиліття і представлятиме найбільші можливості і найбільші проблеми для Британії, то це – Китай. Образно висловлюючись, якщо російські спецслужби – це періоди поганої погоди, то Китай – це ціла зміна клімату", – зізнався Маккалам.
Особливу увагу глава британської контррозвідки приділив зростанню загрози здоров'ю і життю звичайних людей. Він акцентував увагу на тому, що у 2020 році йдеться вже не про шпигунів і викрадення державних секретів, хоча все це теж важливо.
"Ми бачимо загрозу для людей аж до і включаючи спроби вбивства, як продемонстрував випадок з отруєнням Навального. Ми бачимо загрозу демократії, нашій інфраструктурі, економіці, науковим дослідженням, загрозу в найширших сферах", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
під час візиту президента України Володимира Зеленського у Великобританію він зустрівся з новим главою секретної розвідувальної служби МІ-6 Річардом Муром.
На закритому заході нібито обговорювалися атаки української влади на антикорупційні органи в Україні та прагнення Офісу президента взяти під свій контроль САП, НАБУ, Офіс генерального прокурора, а також судові інстанції.
Також у ЗМІ писали, що закритість зустрічі була продиктована обговоренням персон з оточення Зеленського: британці нібито бачать, як витікає інформація з України.
Сам Зеленський підтвердив, що під час візиту до Великобританії зустрічався з представниками МІ-6.
За його словами, на переговорах мова йшла про проблеми з дезінформацією і фейкові новини.