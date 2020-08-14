Глава пулу Лукашенка звільнився через жорстокість ОМОНу на протестах у Білорусі, – ЗМІ
У Білорусі глава президентського пулу журналістів Дмитро Семченко звільнився через побиття силовиками його двоюрідного брата, який брав участь у протестах після виборів у країні.
Водночас керівник державного телеканалу ОНТ, де числиться журналіст, Марат Марков відмовився підписувати заяву про звільнення, з метою "приховати скандал і дати працівнику час охолонути і подумати". Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на джерела.
"Жорстокість ОМОНу, яка зашкалює, всіх журналістів ОНТ просто вбила. У кожного є родич або друг, який серйозно постраждав. Багато хто одразу відмовилися робити відверту чернь. Хтось пішов на лікарняний, хтось – у безстрокову відпустку", – сказав він.
За його словами, співробітники білоруського телеканалу "пригнічені й перебувають в шоці, а також відмовляються писати відверто пропагандистські матеріали". Зазначається, що останнім тепер особисто займаються керівники дирекції інформаційного мовлення.
"Що стосується сюжетів про справу "Белгазпромбанку" і його колишнього топменеджера Віктора Бабарики, то тексти приносять співробітники КДБ у цивільному, і не дай Бог ти поміняєш там хоч літеру", – цитує видання джерело.
Відомо, що ОНТ покинули вже декілька провідних розважальних програм, водночас не виключені й нові звільнення. Ведучі новин та інформаційних програм, стверджує співрозмовник, йти не збираються.
"Хоча негласно зізнаються, що в разі зміни курсу попросять вибачення, скажуть, мовляв, "це не ми такі, система така", і розраховують на продовження роботи в подальшому", – додав він.
Також наголошується, нібито працівників державних ЗМІ в Білорусі утримують пільговими кредитами на квартири: зокрема, в їхніх контрактах прописано, що в разі звільнення "протягом п'яти років після отримання житла платити доведеться не за зниженою, а за звичайною високою ставкою".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Білорусі двоє телеведучих заявили про звільнення на фоні масштабних протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня.
Пізніше ще один білоруський телеведучий з цієї ж причини написав заяву про звільнення.
У мережі поширили відеозвернення колишніх співробітників силових структур Білорусі, які викидають свою форму на знак протесту проти жорсткого розгону активістів.
Також співробітник адміністрації президента Білорусі Артем Проскалович звільнився зі своєї посади на знак протесту.