Глава пулу Лукашенка звільнився через жорстокість ОМОНу на протестах у Білорусі, – ЗМІ

У Білорусі глава президентського пулу журналістів Дмитро Семченко звільнився через побиття силовиками його двоюрідного брата, який брав участь у протестах після виборів у країні.

Водночас керівник державного телеканалу ОНТ, де числиться журналіст, Марат Марков відмовився підписувати заяву про звільнення, з метою "приховати скандал і дати працівнику час охолонути і подумати". Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на джерела.

"Жорстокість ОМОНу, яка зашкалює, всіх журналістів ОНТ просто вбила. У кожного є родич або друг, який серйозно постраждав. Багато хто одразу відмовилися робити відверту чернь. Хтось пішов на лікарняний, хтось – у безстрокову відпустку", – сказав він.

За його словами, співробітники білоруського телеканалу "пригнічені й перебувають в шоці, а також відмовляються писати відверто пропагандистські матеріали". Зазначається, що останнім тепер особисто займаються керівники дирекції інформаційного мовлення.

"Що стосується сюжетів про справу "Белгазпромбанку" і його колишнього топменеджера Віктора Бабарики, то тексти приносять співробітники КДБ у цивільному, і не дай Бог ти поміняєш там хоч літеру", – цитує видання джерело.

Телеведучий ОНТ Дмитро Семченко (Скриншот)

Відомо, що ОНТ покинули вже декілька провідних розважальних програм, водночас не виключені й нові звільнення. Ведучі новин та інформаційних програм, стверджує співрозмовник, йти не збираються.

"Хоча негласно зізнаються, що в разі зміни курсу попросять вибачення, скажуть, мовляв, "це не ми такі, система така", і розраховують на продовження роботи в подальшому", – додав він.

Також наголошується, нібито працівників державних ЗМІ в Білорусі утримують пільговими кредитами на квартири: зокрема, в їхніх контрактах прописано, що в разі звільнення "протягом п'яти років після отримання житла платити доведеться не за зниженою, а за звичайною високою ставкою".

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