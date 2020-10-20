Глава Пентагону попередив про посилення Східної Європи військами через погрози Росії

США передислоковує збройні сили в Європі ближче до східних кордонів ЄС, щоб захистити своїх союзників від російських погроз.

Як повідомило Інтерфакс-Україна, про це заявив глава Пентагону Марк Еспер під час виступу в Атлантичній раді. Він зазначив, що США мають намір знизити військову присутність тільки в Німеччині.

"Ми хочемо знизити військову присутність тільки в Німеччині, а не в Європі загалом. Нам потрібно передислокувати сили, тому що знаємо про пов'язані з Росією загрози, з якими стикаються наші союзники", – сказав Еспер.

Він пояснив, що керується лише здоровим глуздом.

"Не потрібно бути Наполеоном або генералом Макартуром, щоб подивитися на карту й усвідомити, що чим східніше в Європі розташована країна, тим більше ми можемо там зробити, щоб заспокоїти наших союзників", – заявив глава Пентагону.

Він зауважив, що йдеться про країни Балтії, Польщу, Болгарію, Румунію.

"Нам потрібно перемістити сили трохи на схід", – наголосив Еспер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення військового командування США перемістити близько 12 тис. військових із Німеччини в інші Європейські країни дасть змогу, зокрема, ефективніше протистояти Росії. Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер.