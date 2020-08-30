Глава Нацрозвідки США звинуватив конгресменів в зливі секретної інформації про Росію

Усні брифінги розвідки США для профільних комітетів Конгресу були припинені, тому що конгресмени "зливали" пресі засекречену інформацію.

Про це заявив в ефірі телеканалу Fox News директор Національної розвідки Сполучених Штатів Джон Реткліфф 30 серпня. За його словами деякі конгресмени в політичних цілях ставлять "загрозу" з боку Росії вище, ніж з боку Китаю.

"Китай – найбільша загроза для нас. Я не хочу принижувати загрозу з боку Росії, вони представляють серйозну загрозу для нашої національної безпеки... Але Китай сидить на чолі столу і встановлює правила гри на світовому ринку", – сказав Реткліфф.

Таким чином він прокоментував факт припинення усних брифінгів Нацрозвідки для профільних комітетів Конгресу.

"Через кілька хвилин після закінчення одного такого брифінгу ряд членів Конгресу вийшли до представників різних ЗМІ і "злили" їм засекречену інформацію в політичних цілях", – сказав розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рівень антикитайських настроїв досяг свого піку з 1989 року, в результаті чого між США і Китаєм можуть початися конфлікти. У найгіршому сценарії можливі навіть збройні зіткнення двох наддержав.

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