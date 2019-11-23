Глава "Нафтогазу" зібрався свідчити проти адвоката Трампа: що може спливти

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв готовий свідчити у справі адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані у США.
Про це він повідомив в інтерв'ю американському виданню Time у п'ятницю, 22 листопада.
"З великою ймовірністю мене запросять для дачі свідчень у цій справі. Якби мене покликали, я був би готовий приїхати і дати свідчення", – зазначив глава правління.
Нафтогаз
Delo.ua
Як повідомляли ЗМІ, федеральні прокурори США розслідують можливі порушення Джуліані щодо фінансування виборчих кампаній і незаконного лобіювання. Федеральна справа порушена проти двох соратників Джуліані, Ігоря Фрумана і Лева Парнаса, яким минулого місяця висунули звинувачення в можливому порушенні законів про фінансування виборчої кампанії.
Як пише видання, свідчення, які готовий дати Коболєв, можуть пролити світло на твердження керівників енергетичних служб США й України про те, що Парнас і Фруман намагалися використовувати свої зв'язки з Джуліані та адміністрацією Трампа для заміни керівництва Нафтогазу.
Крім того, Коболєв зазначив, що готовий надати прокурорам інформацію про Джуліані, а також про Парнаса і Фрумана, оскільки все пов'язано. При цьому він не повідомив, що саме готовий розповісти слідчим.
"Я не хотів би випереджати мої свідчення", – сказав він.
Як повідомляє видання, свідчення Коболєва можуть з'явитися після свідчень іншого керівника "Нафтогазу", Андрія Фаворова. Він дав їх слідчим у четвер у Нью-Йорку.
При цьому посеред інтерв'ю в своєму офісі в Києві, Коболєв подзвонив Фаворову запитати, як пройшла його бесіда з федеральними слідчими.
"Він закінчив вчора… Він сказав, що це був дуже незвичайний досвід... Він сказав, що ніколи не проходив подібних запитань. Я також чув, що ці хлопці дуже, дуже жорсткі, прокурори південного округу. Вони одні з кращих у штатах", – зазначив він після телефонної розмови.
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