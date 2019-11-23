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23 листопада • оновлено в 23:18
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Глава "Нафтогазу" зібрався свідчити проти адвоката Трампа: що може спливти

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Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв готовий свідчити у справі адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані у США.

Про це він повідомив в інтерв'ю американському виданню Time у п'ятницю, 22 листопада.

"З великою ймовірністю мене запросять для дачі свідчень у цій справі. Якби мене покликали, я був би готовий приїхати і дати свідчення", – зазначив глава правління.

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Нафтогаз

Нафтогаз

Delo.ua

Як повідомляли ЗМІ, федеральні прокурори США розслідують можливі порушення Джуліані щодо фінансування виборчих кампаній і незаконного лобіювання. Федеральна справа порушена проти двох соратників Джуліані, Ігоря Фрумана і Лева Парнаса, яким минулого місяця висунули звинувачення в можливому порушенні законів про фінансування виборчої кампанії.

Як пише видання, свідчення, які готовий дати Коболєв, можуть пролити світло на твердження керівників енергетичних служб США й України про те, що Парнас і Фруман намагалися використовувати свої зв'язки з Джуліані та адміністрацією Трампа для заміни керівництва Нафтогазу.

Крім того, Коболєв зазначив, що готовий надати прокурорам інформацію про Джуліані, а також про Парнаса і Фрумана, оскільки все пов'язано. При цьому він не повідомив, що саме готовий розповісти слідчим.

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"Я не хотів би випереджати мої свідчення", – сказав він.

Як повідомляє видання, свідчення Коболєва можуть з'явитися після свідчень іншого керівника "Нафтогазу", Андрія Фаворова. Він дав їх слідчим у четвер у Нью-Йорку.

При цьому посеред інтерв'ю в своєму офісі в Києві, Коболєв подзвонив Фаворову запитати, як пройшла його бесіда з федеральними слідчими.

"Він закінчив вчора… Він сказав, що це був дуже незвичайний досвід... Він сказав, що ніколи не проходив подібних запитань. Я також чув, що ці хлопці дуже, дуже жорсткі, прокурори південного округу. Вони одні з кращих у штатах", – зазначив він після телефонної розмови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива із 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки при купівлі газу в Росії.

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Дональд Трамп Рудольф Джуліані Андрій Коболєв
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А что от коболева может "всплыть"? Только гoвно!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Куда бы этого Коболева деть, правильно делали, что его хотели снять.
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