Глава МЗС Естонії назвав 'брехливими' слова Путіна про Другу світову

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу назвав брехнею тези президента РФ Володимира Путіна щодо історії Балтійських країн під час Другої світової війни.

Як повідомляє ERR, Рейнсалу заявив, що Путін продовжує представляти помилковий історичний наратив.

Йдеться про твердження президента РФ про те, що Балтійські країни приєдналися до СРСР "на підставі договору і за згодою обраних народних представників2.

"Він окремо говорить і про Балтійські країни, посилаючись на те, що країни Балтії приєдналися до Радянського Союзу на підставі договору і за згодою обраних народних представників, і це відповідало міжнародному та внутрішньодержавному праву того часу. Ці твердження брехливі від початку і до кінця, і я їх засуджую", – відзначив міністр закордонних справ Естонії.

Він сказав, що особливо цинічно озвучувати такі твердження у тиждень, коли виповнюється 80 років з моменту протиправної окупації Балтійських країн.

Нагадаємо, Путін до Дня перемоги написав статтю "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім". У ній, серед іншого, він виправдовує дії Сталіна і пакт Молотова-Ріббентропа, звинувачує європейські країни в боягузтві і спробі залишити Радянський Союз один на один з Німеччиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі звернули увагу на те, що у статті Путін вказує на подальші плани Кремля щодо нового поділу світу "ядерної п'ятіркою" (Великобританія, КНР, Росія,США, Франція).