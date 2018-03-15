Глава МЗС Британії оголосив "полювання" на найбагатших друзів Путіна

У корумпованих російських бізнесменів, які сколотили величезні статки на хороших відносинах з президентом РФ Володимиром Путіним, повинні початися серйозні проблеми з законом у Великобританії.

Британські спецслужби готують звинувачення в економічних злочинах проти "дуже широкого кола осіб", заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, пише Reuters.

Він зазначив, що британці і жителі інших країн, вимагають притягнення до відповідальності надбагатих росіян і арешту їхніх активів.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, робота в даному напрямку вже ведеться, але прізвища поки не можуть бути озвучені.

Корумпованим російським олігархам, яких підозрюють в збагаченні через Володимира Путіна і інших високопоставлених чиновників, можуть вручити Unexplained Wealth Orders (UWO) - документ зобов'язує власника підозрілого статку роз'яснити владі Великобританії, звідки взялися гроші.

Нагадаємо, в Британії набув чинності закон "Ордер на багатство неясного походження", який дозволяє заморозити активи вартістю від 50 тисяч фунтів і почати розслідування в разі, якщо їх власник не може пояснити їхнє походження.

Міністр з питань безпеки Бен Уоллес заявив, що влада Великобританії почала боротьбу з незаконними грошима російських олігархів, які проживають на британських островах.

Відзначимо, мільярдери з Росії увійшли в топ найбагатших жителів Британії.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що Лондон висилає23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, а також перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Англії.

Російська сторона відкидає будь-яку причетність до отруєння Скрипаля.