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Глава МВС Білорусі взяв на себе відповідальність за побиття протестувальників

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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Глава МВС Білорусі вибачився за побиття під час акцій протесту

Глава МВС Білорусі вибачився за побиття під час акцій протесту. ex-press.by

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв взяв на себе відповідальність за побиття під час акцій протесту і вибачився за травми випадкових людей.

Про це повідомив Telegram-канал Sputnik Білорусь з посиланням програми "Марков. Нічого особистого" на білоруському телеканалі ОНТ. Міністр заявив, що проти Білорусі йде інформаційна війна.

"Я беру відповідальність і приношу вибачення за травми випадкових людей на протести,"які потрапили під роздачу", – сказав Караєв.

Глава МВС також заявив, що за три доби було скоєно 11 наїздів на правоохоронців.

"По суті, це замах на вбивство. Уявіть, яка відповідна реакція у товаришів цих військовослужбовців!" – сказав він

Караєв також додав, що "ми повинні швидше відпускати затриманих і вже почали це робити". Він також уточнив, що в місцях утримання люди "трохи охолонули", проти них не завжди навіть починали адміністративний процес.

Глава МВС запевнив, що завжди був проти будь-якого насильства відносно до журналістів.

"Але це не означає, що можна підставлятися між двома сторонами", – виправдався Караєв.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава МВС Білорусі Юрій Караєв заявив про принципову позицію не чіпати журналістів під час акцій протесту. "Моя принципова позиція – журналістів не чіпати! Крім випадків, де вони стають між порушниками і силами правопорядку", – сказав він.

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