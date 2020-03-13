Міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон перевірився на коронавірус й отримав позитивну відповідь.

За його словами, він вчасно помітив невтішні симптоми. Про це чиновник 13 березня повідомив у своєму Twitter.

"Я негайно зв’язався із Департаментом охорони здоров'я Квінсленда, а згодом перевірився на COVID-19. Сьогодні вдень сказали, що тест позитивний", – написав міністр.

Пітер Даттон заразився коронавірусом

Водночас Даттон зазначив, що почувається добре, хоча вранці прокинувся з температурою і ангіною.

Відомо, що міністр був у Сіднеї на засіданні Кабміну у вівторок, 10 березня, і повернувся до Брісбена комерційним рейсом того ж дня.

Глава МВС Австралії захворів на коронавірус twitter.com/PeterDutton_MP

Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я Австралії завчасно попередило людей, які контактували із хворими на коронавірус, одразу звертатися до медустанов, аби пройти тест на наявність COVID-19.

У разі підтвердження захворювання, на них чекає самоізоляція вдома та моніторинг стану їхнього здоров’я протягом 14 днів після контакту із зараженою людиною.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У дружини канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо в п'ятницю, 13 березня, підтвердили китайський коронавірус.

Під загрозою зараження виявився також президент США Дональд Трамп – він контактував із зараженим бразильським політиком Фабіо Вайнгартеном.

А депутат нелегітимної Держдуми РФ Сергій Катасонов, який повернувся з Франції, потенційно міг заразити президента країни Володимира Путіна китайським коронавірусом.

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