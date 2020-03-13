Міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон перевірився на коронавірус й отримав позитивну відповідь.
За його словами, він вчасно помітив невтішні симптоми. Про це чиновник 13 березня повідомив у своєму Twitter.
"Я негайно зв’язався із Департаментом охорони здоров'я Квінсленда, а згодом перевірився на COVID-19. Сьогодні вдень сказали, що тест позитивний", – написав міністр.
Пітер Даттон заразився коронавірусом
Водночас Даттон зазначив, що почувається добре, хоча вранці прокинувся з температурою і ангіною.
Відомо, що міністр був у Сіднеї на засіданні Кабміну у вівторок, 10 березня, і повернувся до Брісбена комерційним рейсом того ж дня.
Глава МВС Австралії захворів на коронавірус
twitter.com/PeterDutton_MP
Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я Австралії завчасно попередило людей, які контактували із хворими на коронавірус, одразу звертатися до медустанов, аби пройти тест на наявність COVID-19.
У разі підтвердження захворювання, на них чекає самоізоляція вдома та моніторинг стану їхнього здоров’я протягом 14 днів після контакту із зараженою людиною.
March 13, 2020
Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У дружини канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо в п'ятницю, 13 березня, підтвердили китайський коронавірус.
Під загрозою зараження виявився також президент США Дональд Трамп – він контактував із зараженим бразильським політиком Фабіо Вайнгартеном.
А депутат нелегітимної Держдуми РФ Сергій Катасонов, який повернувся з Франції, потенційно міг заразити президента країни Володимира Путіна китайським коронавірусом.
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