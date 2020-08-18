Глава МОЗ Польщі подав у відставку після звинувачень у сумнівних закупівлях

Міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський 18 серпня подав у відставку на тлі звинувачень у закупівлі сумнівного медобладнання під час пандемії коронавірусу.

Він пояснив, що займеться медичною практикою. Водночас Шумовський залишиться членом парламенту від президентської партії PiS, повідомляє Euronews.

За день до цього покинув свій пост заступник глави МОЗ Януш Цешинський. Причини відставки він не пояснив.

Шумовський став популярним після того, як влада ввела жорсткий карантин під час пандемії коронавірусу, що знизило кількість хворих, а також летальні випадки.

Однак пізніше його звинуватили в тому, що компанія його брата отримала багатомільйонні державні замовлення під час кризи. Деякі медичні засоби, які закупив уряд, виявилися неефективними. Шумовський заперечував, що він порушив закон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова туристичного управління Ірландії, колишній головний операційний директор Ryanair Майкл Коулі, пішов у відставку через відпочинок в Італії в період пандемії коронавірусу.

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