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18 березня • оновлено в 23:27
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Голова МОЗ Нідерландів втратив свідомість перед дискусією про коронавірус. Відео

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Міністр охорони здоров'я Нідерландів Бруно Брюінс зомлів перед тим, як почати дискусію про коронавірус.

Інцидент стався в будівлі парламенту. Міністр вийшов до трибуни і приготувався почати дискусію, але в цей момент він втратив свідомість і впав (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Голова МОЗ Нідерландів втратив свідомість перед дискусією про коронавірус

Політики, які були поруч, допомогли Брюінсу встати на ноги і запропонували сісти в крісло, але він відмовився, зробив кілька ковтків води і почав виступ.

За останніми даними, кількість заражених коронавірусом у Нідерландах досягла 2 051 людини. З них 58 померли, а вилікувалися тільки двоє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах місцеві жителі утворили величезні черги в кофешопи за марихуаною.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Нідерланди
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