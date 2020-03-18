Голова МОЗ Нідерландів втратив свідомість перед дискусією про коронавірус. Відео

Міністр охорони здоров'я Нідерландів Бруно Брюінс зомлів перед тим, як почати дискусію про коронавірус.

Інцидент стався в будівлі парламенту. Міністр вийшов до трибуни і приготувався почати дискусію, але в цей момент він втратив свідомість і впав (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Політики, які були поруч, допомогли Брюінсу встати на ноги і запропонували сісти в крісло, але він відмовився, зробив кілька ковтків води і почав виступ.

За останніми даними, кількість заражених коронавірусом у Нідерландах досягла 2 051 людини. З них 58 померли, а вилікувалися тільки двоє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах місцеві жителі утворили величезні черги в кофешопи за марихуаною.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!