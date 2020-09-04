Глава Міноборони Білорусі звинуватив Україну в спробі захоплення влади

Олексій Тітофф Світ 15:25, 4.09.2020 Оновлено: 15:27, 4.09.2020

У Білорусі заявили, нібито "деструктивні сили" з України, Польщі, Литви та Чехії намагалися змінити владу в країні.

Таку заяву зробив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, передає пресслужба білоруського Міноборони.

"Різні деструктивні сили, що підігріваються керівництвом таких держав як Польща, Литва, Чехія і Україна, вдавалася до спроб неконституційної зміни влади. Завдяки злагодженим діям органів державного управління і підтримки білоруським народом рішень Президента Республіки Білорусь вдалося врятувати країну від беззаконня і свавілля", – говорилося в повідомленні.

Хренін подякував керівництву Росії та Китаю за допомогу його країні в "непростий для неї час".

При цьому глава Міноборони Білорусі сказав, що "певні сили на Заході" зазнали невдачі в спробі організації "кольорової революції".

"(Західні країни – Ред.) переходять вже фактично до форм і методів ведення гібридної війни проти білоруської держави, застосовуючи при цьому безпрецедентні заходи дипломатичного та політико-економічного тиску. Сьогодні йде жорстка боротьба за завоювання інформаційної переваги", – висловився Хренін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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