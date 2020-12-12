Глава компанії-творця вакцини від COVID-19 назвав можливу дату кінця пандемії
Взяти під контроль поширення коронавірусної інфекції COVID-19, можливо, вдасться до кінця літа 2021 року.
Таке припущення зробив генеральний директор німецької компанії BioNTech, яка займалася розробкою вакцини від коронавірусу, Угур Шахін у інтерв'ю телеканалу Fox News. За його словами, вакцина від захворювання – це шлях до подолання пандемії.
"Ми знаємо, що рішення знайдено і що ми можемо зробити багато доз вакцин, ми знаємо, що від цих вакцин буде користь, тих, які показали ефективність. І тому ми повинні бути впевнені, що ми зможемо контролювати цю хворобу і пандемію найпізніше до кінця наступного літа", – сказав він.
Гендиректор BioNTech запевнив: 2021 року компанія зможе забезпечити близько 1,3 млрд доз вакцини. Шахін також не виключив, що цифра може бути в рази більшою.
Нагадаємо, що останнім часом світ активно готується робити щеплення проти COVID-19. OBOZREVATEL розібрався, коли вакцина буде доступна в Україні і хто її отримає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Великобританія стала першою країною в світі, яка одобрила вакцину від коронавірусу німецької фармацевтичної компанії BioNTech і її американського партнера Pfizer для широкого використання.
Американські компанії Pfizer і Moderna почали тестувати свої вакцини проти COVID-19 на дітях від 12 до 18 років.
Під час клінічних випробувань препарату від Pfizer і BioNTech померли шість добровольців. Двоє учасників отримали справжню вакцину, інші четверо – плацебо.
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