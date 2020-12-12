Глава компанії-творця вакцини від COVID-19 назвав можливу дату кінця пандемії

Взяти під контроль поширення коронавірусної інфекції COVID-19, можливо, вдасться до кінця літа 2021 року.

Таке припущення зробив генеральний директор німецької компанії BioNTech, яка займалася розробкою вакцини від коронавірусу, Угур Шахін у інтерв'ю телеканалу Fox News. За його словами, вакцина від захворювання – це шлях до подолання пандемії.

"Ми знаємо, що рішення знайдено і що ми можемо зробити багато доз вакцин, ми знаємо, що від цих вакцин буде користь, тих, які показали ефективність. І тому ми повинні бути впевнені, що ми зможемо контролювати цю хворобу і пандемію найпізніше до кінця наступного літа", – сказав він.

Гендиректор BioNTech запевнив: 2021 року компанія зможе забезпечити близько 1,3 млрд доз вакцини. Шахін також не виключив, що цифра може бути в рази більшою.

Нагадаємо, що останнім часом світ активно готується робити щеплення проти COVID-19. OBOZREVATEL розібрався, коли вакцина буде доступна в Україні і хто її отримає.

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