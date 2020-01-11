Глава Ірану попросив вибачення в України за збитий літак

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил прийшло до висновку, що, на жаль, ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей. Ми продовжуємо виявляти і розслідувати цю велику трагедію і непрощенну помилку", – цитує його слова РІА "Новости".

Хасан Роухані "МК"

Відзначається також, що президент Ірану розпорядився вжити всіх заходів для компенсацій за збитий український літак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС Ірану Джавад Заріф підтвердив, що причиною аварії українського лайнера стала "людська помилка".

Головні меседжі Ірану:

Літак був збитий у результаті "ненавмисної людської помилки".

Лайнер пролітав поруч із військовими об'єктами і його випадково прийняли за ворожий літак.

Буде проведена "фундаментальна" реформа у збройних силах, щоб запобігти повторенню трагедій.

Збройні сили Ірану приносять співчуття сім'ям загиблих. Вони заявили, що під час польоту лайнер знаходився у "безпосередній близькості від одного з важливих військових об'єктів – Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану), і за формою і висотою польоту нагадував ворожий об'єкт".

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