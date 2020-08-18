Глава Євроради обговорив ситуацію в Білорусі з Путіним

Ситуацію в Білорусі у вівторок, 18 серпня, обговорили глава Європейської ради Шарль Мішель і президент Росії Володимир Путін.

Глава Євроради наголосив, що "тільки мирний і по-справжньому інклюзивний діалог може вирішити кризу". Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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Телефонна розмова Мішеля та Путіна тривала близько 30 хвилин, передає "Интерфакс" із посиланням на джерело.

Голова Європейської ради, за словами співрозмовника, висловив стурбованість Євросоюзу щодо порушень на президентських виборах у Білорусі, жорстокості репресій і права білорусів самим визначати своє майбутнє.

Сторони обговорили, "як найкраще сприяти внутрішньобілоруському діалогу для мирного виходу з кризи". Один із таких варіантів – пропозиція допомоги діалогу з боку ОБСЄ.

Джерело додало, що голова Євроради та Путін домовилися продовжити контакти після наради, оскільки Мішель скликав позачергову відеоконференцію глав держав і урядів країн ЄС на середу, 19 серпня.

"Народ Білорусі має право визначати своє майбутнє. Для цього необхідно припинити насильство й почати мирний та інклюзивний діалог. Керівництво Білорусі має відображати волю народу. Не повинно бути стороннього втручання", – написав Мішель у запрошенні на відеонараду членам Євроради.

"Те, чому ми стали свідками в Білорусі, є неприйнятним. Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Подальше насильство над мирними демонстрантами було шокуючим і заслуговує на осуд. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. ЄС почав роботу над санкціями", – заявив глава Євроради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обговорити з Росією ситуацію в Білорусі.