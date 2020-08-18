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Глава Євроради обговорив ситуацію в Білорусі з Путіним

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
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Шарль Мішель і Володимир Путін обговорили протести в Білорусі

Шарль Мішель і Володимир Путін обговорили протести в Білорусі.

Ситуацію в Білорусі у вівторок, 18 серпня, обговорили глава Європейської ради Шарль Мішель і президент Росії Володимир Путін.

Глава Євроради наголосив, що "тільки мирний і по-справжньому інклюзивний діалог може вирішити кризу". Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Скриншот

Скриншот

Телефонна розмова Мішеля та Путіна тривала близько 30 хвилин, передає "Интерфакс" із посиланням на джерело.

Голова Європейської ради, за словами співрозмовника, висловив стурбованість Євросоюзу щодо порушень на президентських виборах у Білорусі, жорстокості репресій і права білорусів самим визначати своє майбутнє.

Сторони обговорили, "як найкраще сприяти внутрішньобілоруському діалогу для мирного виходу з кризи". Один із таких варіантів – пропозиція допомоги діалогу з боку ОБСЄ.

Джерело додало, що голова Євроради та Путін домовилися продовжити контакти після наради, оскільки Мішель скликав позачергову відеоконференцію глав держав і урядів країн ЄС на середу, 19 серпня.

"Народ Білорусі має право визначати своє майбутнє. Для цього необхідно припинити насильство й почати мирний та інклюзивний діалог. Керівництво Білорусі має відображати волю народу. Не повинно бути стороннього втручання", – написав Мішель у запрошенні на відеонараду членам Євроради.

"Те, чому ми стали свідками в Білорусі, є неприйнятним. Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Подальше насильство над мирними демонстрантами було шокуючим і заслуговує на осуд. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. ЄС почав роботу над санкціями", – заявив глава Євроради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обговорити з Росією ситуацію в Білорусі.

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Протести у БілорусіШарль МішельВолодимир Путін
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