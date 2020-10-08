Глава Європарламенту самоізолювався через коронавірус

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі після контактів зі співробітником, інфікованим коронавірусом, пішов на самоізоляцію.

У Twitter голова ЄП зазначив, що симптомів у нього немає.

"Нещодавно я спілкувався з одним з моїх співробітників, у якого сьогодні виявився позитивний результат тесту на COVID-19. Я відчуваю себе добре, ніяких симптомів немає", – написав політик.

Сассолі підкреслив, що, відповідно до правил, він відправляється на самоізоляцію на період, необхідний для проведення необхідних перевірок.

Twitter Давида Сассолі.

Варто зазначити, що глава ЄП вже перебував на карантин в березні. Це сталося після поїздки до Італії, де тоді був найбільший спалах захворювання в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в декількох європейських країнах в серпні зафіксували випадки повторного зараження коронавірусом.

Нагадаємо, що в середині вересня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про високі темпи поширення COVID-19 в Європі.