Глава Європарламенту самоізолювався через коронавірус
Глава Європейського парламенту Давид Сассолі після контактів зі співробітником, інфікованим коронавірусом, пішов на самоізоляцію.
У Twitter голова ЄП зазначив, що симптомів у нього немає.
"Нещодавно я спілкувався з одним з моїх співробітників, у якого сьогодні виявився позитивний результат тесту на COVID-19. Я відчуваю себе добре, ніяких симптомів немає", – написав політик.
Сассолі підкреслив, що, відповідно до правил, він відправляється на самоізоляцію на період, необхідний для проведення необхідних перевірок.
Варто зазначити, що глава ЄП вже перебував на карантин в березні. Це сталося після поїздки до Італії, де тоді був найбільший спалах захворювання в Європі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в декількох європейських країнах в серпні зафіксували випадки повторного зараження коронавірусом.
Нагадаємо, що в середині вересня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про високі темпи поширення COVID-19 в Європі.