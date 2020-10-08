Глава Європарламенту самоізолювався через коронавірус

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі після контактів зі співробітником, інфікованим коронавірусом, пішов на самоізоляцію.

У Twitter голова ЄП зазначив, що симптомів у нього немає.

"Нещодавно я спілкувався з одним з моїх співробітників, у якого сьогодні виявився позитивний результат тесту на COVID-19. Я відчуваю себе добре, ніяких симптомів немає", – написав політик.

Сассолі підкреслив, що, відповідно до правил, він відправляється на самоізоляцію на період, необхідний для проведення необхідних перевірок.

Варто зазначити, що глава ЄП вже перебував на карантин в березні. Це сталося після поїздки до Італії, де тоді був найбільший спалах захворювання в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в декількох європейських країнах в серпні зафіксували випадки повторного зараження коронавірусом.

Нагадаємо, що в середині вересня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про високі темпи поширення COVID-19 в Європі.