Гітлер вижив після війни: з'явилися нові дані про життя фюрера

Лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер міг уникнути смерті в 1945 році і відправитися на таємну військову базу в Антарктиді.

Такої версії дотримуються деякі історики і експерти Третього рейху, пише "МК".

Так, ще на початку 1939 року нацистська Німеччина застовпила на атлантичному узбережжі Антарктиди територію приблизно 360 000 кв. км, що відповідає площі сучасної Німеччини. Цьому так званому німецькому антарктичному сектору, що знаходиться на Землі Королеви Мод, дали назву Нова Швабія.

Нібито в Антарктиді нацисти заснували "Базу-211", куди були спрямовані велика кількість інженерів, вчених і фахівців різного профілю. Туди ж міг і втекти Гітлер з верхівкою Третього рейху.

При цьому історик фахівець по Третьому рейху Костянтин Залеський розповів, що всі ці історії лише вигадка.

"Звичайна, багато в чому іміджева експедиція, організована під патронатом Герінга і ледве-ледве встигла повернутися до початку війни. Так що ймовірність існування "Бази - 211" в Новій Швабії – 0,0%. Немає жодного реального факту, ні тим більше якихось -або матеріальних підтверджень її існування, ні навіть планів її будівництва. Все це лише здогадки з області "теорії змови", – пояснив він.

Адольф Гітлер Ілюстрація

Залеський зазначив, що всі "відомості" про базу відносяться до книги Ганса Ульріха фон Кранца "Свастика в льодах", яка спирається не на факти, а нібито на розповіді нікого "офіцера СС" і вченого Олафа Вайцзеккера.

"Але це досить відоме баронссбке прізвище, і серед її представників немає Олафа, як немає такого Вайцзеккера в числі офіцерів СС – принаймні я такого не знайшов. Або Кранц зустрів якогось божевільного, або просто все придумав. Третього варіанту немає", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Адольф Гітлер був за крок від створення ядерної зброї під час Другої світової війни, проте йому перешкодила випадковість.

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