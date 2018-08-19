"Гітлер танцює в труні": в мережі відреагували на "казаків" для "нареченої Путіна"

У мережі розкритикували один з подарунків президента Росії Володимира Путіна для глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка 18 серпня вийшла заміж.

"Карін Кнайсль дуже сподобалися казаки, яких Путін привіз їй на весілля в Австрії... До речі, козаки заспівали на весіллі на німецькій і нареченим це дуже сподобалося. Але тут нічого дивного. Видно генетична пам'ять. Козаки там же років 75 назад танцювали і співали. І зіговали ще при цьому. Так що Путін вгадав з подарунком", - написав на своїй сторінці в Facebook політолог Олексій Голобуцький.

Коментарі фоловерів були розгромними: "Гидота", "Гітлер танцює в труні і зігує, дивлячись на сьогоднішню Росію і Європу", "Морок, а ще пишуть, що вона освічена жінка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, танець Путіна на весіллі в Австрії жорстко висміяли в мережі.

Раніше в Кремлі заявили, що наречена особисто запросила Путіна до себе на церемонію під час його візиту до Відня в червні.