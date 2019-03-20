Гірше за "Титанік": з'ясувалося, скільки тисяч занапастив літак-вбивця Boeing 737

Літак Boeing 737 МАХ після останніх трагічних подій називають найнебезпечнішим у світі, причому він також є і наймасовішим комерційним авіалайнером.

Згідно з офіційними даними, усього станом на березень 2019 року із лайнерами Boeing 737 трапилося загалом 465 серйозних авіаційних інцидентів, з яких 211 призвели до руйнувань (катастроф) літаків, що спричинило загибель 5400 осіб, пише "Свободная пресса".

Видання зазначає, що ця цифра втричі перевищує кількість жертв катастрофи "Титаніка".

Boeing 737 Avianews

Характерно, що за 50 років літаків Boeing 737 вироблено майже 10 тис. штук. Більше того, він — довгожитель: лайнери виготовляються і постачаються компанією з 1968 року. І покоління МАКС — четверте і найновіше.

Нагадаємо, що після аварії в Ефіопії практично в усіх країнах світу вже заборонили польоти Boeing 737. І понад 30 компаній-операторів відмовилися від їхньої експлуатації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines із 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійці, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були працівниками ООН.

Це не перший крах даної моделі лайнера. Так, вранці 29 жовтня індонезійська пасажирський лайнер Boeing 737 MAX 8 впав у море у районі західного узбережжя острова Ява.

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