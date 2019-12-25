Гірше Путіна і Кім Чен Ина? Трампа визнали "найнебезпечнішим" у світі

Президента США Дональда Трампа сприймають в Німеччині як більш серйозну загрозу для миру в усьому світі, ніж президента Росії Володимира Путіна або північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Про це свідчить опитування, яке провело агентство YouGov на замовлення DPA, повідомляє "Європейська правда".

Трамп також вважається більш небезпечним, ніж політичний і релігійний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї і президент Китаю Сі Цзіньпін.

41% опитаних сказали, що Трамп є найбільшою загрозою для миру в усьому світі серед цих п'яти особистостей. 17% вибрали Кіма, по 8% - Путіна і Хаменеї, 7% - Сі Цзіньпіна.

Дональд Трамп, Кім Чен Ин і Володимир Путін Колаж

Варто відзначити, що Опитування YouGov вже показав схожу картину в минулому році. Однак тоді порівнювалися тільки Трамп, Кім і Путін. 48% сказали, що президент США був найбільшою загрозою для миру в усьому світі з цієї трійки. 21% вибрав Кіма, 15% - Путіна.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент США Дональд Трамп зізнався, що до цих пір не приготував подарунок для своєї дружини Меланії Трамп на Різдво.

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