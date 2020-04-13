Гірше, ніж в Італії та Іспанії: в Європі спрогнозували новий осередок коронавірусу

Британія може виявитися серед європейських країн, які найбільш важко постраждають від коронавірусу.

Таку думку висловив старший радник британського уряду Джеремі Фаррар, що входить в Науково-консультативну групу з надзвичайних ситуацій (SAGE), передає DailyMail. За його словами, розширення тестування допоможе британцям виграти час, щоб дозволити службі охорони здоров'я впоратися з кризою, і витягти "уроки".

Відзначимо, що станом на 12 квітня число померлих від коронавірусу в британських лікарнях перевищило 10 тисяч – це не рахуючи померлих в результаті Covid-19 в будинках для людей похилого віку або у себе вдома. Згідно з даними за цей день, 657 людей померли в Англії, 24 в Шотландії, 18 в Уельсі і 11 в Північній Ірландії.

У даний час в країні щоденні показники відповідають найгіршим показниками найбільш постраждалих країн Європи – Італії та Іспанії. Так, у Іспанії зареєстровано 16 972 випадки смерті від COVID-19, в той час як в Італії було трохи менше 19 500 чоловік, поступаючись лише США в підтверджених випадках смерті в усьому світі.

Британська влада вже заявляла, що хоче до кінця квітня налагодити тестування до 100 тис чоловік щодня, проте критики вказують, що до наміченої цифри ще далеко.

Фаррар також зазначив, що друга і третя хвилі вірусу, найімовірніше, неминучі, а створення вакцини – єдиний надійний шлях виходу з нинішньої надзвичайної ситуації.

За його словами, така вакцина може бути розроблена вже до осені, однак піде ще чимало часу на те, щоб налагодити її виробництво в необхідних кількостях – щоб прищепити мільйони людей.

"Я хотів би вірити, що ми це зробимо протягом 12 місяців, що само по собі неймовірно амбітно", – сказав він.

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