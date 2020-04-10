Гірше, ніж очікувалося: у США знайшли несподіване "місце концентрації" COVID-19

У штаті Массачусетс (США) в стічних водах виявили вміст коронавірусу на більш високому урвоне, ніж очікувалося.

Як передає Daily Mail, це говорить про те, що кількість недіагностованих пацієнтів набагато більша, ніж насправді.

Дослідники Biobot Analytics зібрали проби зі стічних вод в кінці березня, встановивши, що ці частинки можуть вказати, наскільки широко поширений вірус в штаті.

"Навіть якщо ці вірусні частинки більше не активні або не здатні заражати людей, вони все одно можуть нести генетичний матеріал, який можна виявити за допомогою підходу, званого ПЛР", – зазначив один з авторів дослідження Ерік Алм.

Всього в Массачусетсі виявлено понад 20 тисяч інфікованих COVID-19, з яких понад 500 осіб померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продовжив до 30 квітня дію карантину в країні, оголошеного з метою протидії пандемії.

Раніше Трамп заявив, що найближчими тижнями стануть найважчими для країни через стрімке поширення коронавірусу.

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