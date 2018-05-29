"Гірко пошкодуєте": на росТБ натякнули на розправу над Україною через НАТО

Російський пропагандист, військовий експерт Ігор Коротченко заявив, що Росія зобов'язана не допустити вступу в НАТО більше жодної пострадянської країни, використовуючи всі доступні їй методи тиску на сусідів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він акцентував увагу на силових методах втручання в політику незалежних держав. Загрозливу заяву Коротченко зробив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Я думаю, що в силу нових геополітичних реалій дійсно необхідна нова концепція російської зовнішньої політики, перший пункт якої буде чітко сформульований: розширення НАТО на пострадянський простір абсолютно неприйнятне. Жодна країна пострадянського простору більше не стане членом НАТО. Росія застосує для цього всю свою політичну, економічну і військову міць. Ми повинні намалювати червоні лінії, перехід яких буде означати готовність Росії відстоювати свою позицію всіма доступними способами", - самовпевнено висловився пропагандист.

На його думку, сучасний світ не дотримується абсолютно ніяких правил, що дає Росії право застосувати "голий кулак" по відношенню до країн, які не діють у її інтересах. Також Коротченко зверхньо заявив, що країні-агресору не слід переживати з приводу реакції Заходу на її агресивні дії, оскільки ворожі відносини з ним нібито вже не вдасться припинити.

"Країни Балтії - це останні країни пострадянського простору, які увійшли в НАТО. І не треба боятися криків, хаю, обструкції. Ми все одно в очах так званого колективного Заходу вороги. Демонстрацією своєї жорсткості ми не покращимо відносини, але ми чітко покажемо ту межу, через яку переходити не можна. Інакше пошкодуєте і дуже гірко", - загрозливо підсумував Коротенко, озвучуючи основні тези Кремля по відношенню до країн колишнього СРСР, які обрали європейський курс розвитку, а не регресивне повернення до тоталітаризму, що відбувається в сучасній Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коротченко заявив, що Росія нібито може знову відправити "добровольчу" підмогу терористам "ДНР" або взагалі здійснити масштабне військове вторгнення в Україну.