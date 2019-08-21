США звинуватили РФ у крадіжці технологій: яку зброю розробляють росіяни

Ядерна НП під Архангельськом у Росії, яка трапилася 8 серпня, починає обростати новими подробицями. Так, у США безпосередньо звинуватили РФ у розробці гіперзвукової зброї на основі вкрадених американських технологій, що і стало причиною вибуху в Білому морі поблизу населеного пункту Ненокс.

19 серпня під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном президент РФ Володимир Путін заявив, що вибух на полігоні не несе загрози.

Що за нові технології могли випробовувати росіяни – в матеріалі OBOZREVATEL.

Звинувачення американців

Основною версією вибуху в Архангельській області, яку найчастіше згадують військові експерти і ЗМІ, є випробування крилатої ракети "Буревісник". І до цієї причини схиляються не тільки в РФ, але й у США.

Згадуючи інцидент у Росії, американський президент Дональд Трамп у своєму Twitter пише саме про вибух "Буревісника" (в НАТО має кодове позначення Skyfall).

"Сполучені Штати багато дізналися завдяки невдалому вибуху ракети в Росії. У нас є аналогічні, хоча і більш досконалі технології. Вибух російського Skyfall змусив людей хвилюватися за безпеку повітря не тільки поряд із об'єктом, але і за його межами. Це недобре!" – зазначив американський лідер.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian "Skyfall" explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 серпня 2019 р

Вперше про "Буревісник" російський президент Володимир Путін згадав у посланні Федеральним зборам 1 березня 2018 року. Тоді ж світу продемонстрували і відеокадри випробування ракетного комплексу.

Володимир Путін Kp.ru

Інформація про розробку крилатої ракети суворо засекречена. Але з джерел стало відомо, що до початку 2019 року було проведено 13 випробувань "Буревісника", а в січні цього року пройшли успішні випробування ядерної енергетичної установки для ракети.

З огляду на офіційні повідомлення російського Міноборони і "Росатому" про те, що інцидент трапився у зв'язку з випробуваннями ракетної зброї і ядерною енергетичною установкою, саме крилата ракета "Буревісник" стала найбільш імовірною версією НП.

Але в той же час агентство Reuters, посилаючись на впливове джерело в адміністрації президента США Дональда Трампа, пише, що вибух на полігоні під Архангельськом може бути пов'язаний зі спробою запуску Росією гіперзвукових крилатих ракет.

Дональд Трамп

У повідомленні зазначено, що Вашингтон не готовий відповісти, чи був ядерний вибух, але експерти одностайні в тому, що в ньому присутні радіоактивні елементи.

Крім цього, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон взагалі звинуватив Росію у розробках гіперзвукової зброї, яку вона виготовляє на основі вкрадених американських технологій. За його словами, саме вибух під Сєвєродвінськом підтвердив ці припущення.

Зокрема, Болтон впевнений, що Росія намагається домогтися технологічного прогресу в своїх можливостях зі створення засобів доставки ядерної зброї.

"Щось пішло не так, але це демонструє, що, хоча економіка Росії приблизно рівна економіці Нідерландів, вона все ще витрачає багато на оборону, щоб не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, а й створити нові види засобів доставки, гіперзвукові планувальні носії, гіперзвукові ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій", – заявив радник Трампа.

Джон Болтон Reuters

Він додав: ймовірність того, що інші країни також отримають ці технології, є викликом для США і їхніх союзників.

До речі, однією з офіційних версій, яка звучала від "Росатома", було саме випробування "нового спецвиробу".

Чи була крадіжка?

Імовірність того, що російські спецслужби могли дістатися до будь-яких секретних розробок зброї у США цілком реальна. Але військові експерти все ж скептично ставляться до такої можливості.

"Буревісник" – це стара розробка СРСР. У той час повним ходом йшла гонка озброєнь, і важко сказати, хто у кого які розробки крав, бо було дуже сильне промислове шпигунство між двома країнами", – сказав у коментарі OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

"Буревісник" Ілюстрація

Він не сумнівається, що росіяни дістали старі розробки ракети і застосували до них сучасні технології, але чи були вони вкрадені у США, це питання.

"Америка досить сильно сьогодні пронизана російським впливом, тут варто хоча б згадати про докази втручання РФ у президентські вибори в США. Можливо, щось вони й підгледіли, але судячи з того, що був вибух і стільки загиблих – значить, або не всі догледіли, або криво зробили", – зазначив військовий експерт.

Схожу думку висловив OBOZREVATEL ще один військовий експерт Ігор Козій, він вважає, що якщо РФ і вкрала якісь американські технології, то тільки ті, які США дозволили вкрасти самі.

"Заява Болтона може бути певною дезінформацією. Я не впевнений, що США створюють такі технології, які на етапі запуску вибухають. Тому, якщо РФ щось і вкрала, і використовувала, то це те, що американські фахівці самі хотіли направити в Росію", – говорить він.

Зі свого боку керівник асоціації "Союз учасників миротворчих операцій" Сергій Грабський вважає, що Америка спеціально вкидає подібні заяви, щоб використовувати це в своїх цілях.

"Треба розуміти, що США так само можуть напускати туману, і слова офіційної особи також не можуть вважатися остаточною правильною версією... Якщо трохи цинічно, Америці потрібно опудало, яким можна лякати своїх виборців, у такий спосіб створюючи підстави для збільшення оборонного бюджету. Тут треба враховувати і цей елемент такої гри, адже підігрів громадської думки може допомагати і в проштовхуванні підвищених квот щодо оборонного бюджету США", – пояснив військовий експерт.

Гіперзвукова зброя РФ

Декілька останніх років поспіль у щорічних посланнях Федеральній раді російський президент Володимир Путін згадував про колосальні досягнення РФ у сфері розробок гіперзвукової зброї. У цьому контексті ми можемо згадати про авіаційну гіперзвукову ракету "Кинджал", надзвуковий ракетний комплекс "Авангард" і гіперзвукову протикорабельну ракету "Циркон".

"Кинджал" "РИА Новости"

Втім, військові експерти не сприймають серйозно можливості РФ створювати нові види озброєння, а ввести їх у масове виробництво і поготів.

"Певні матеріали і напрацювання у Росії 100% є. Але щоб дійти до масового випуску, ще треба пройти не одне випробування. А випробування таких речей не можуть пройти непомітно", – наголосив Козій.

Грабський натомість вважає, що за всієї своєї показової сили, Росія не створила нічого надзвичайно нового, що могло б становити конкуренцію війнам шостого покоління. А якщо говорити про їхні нібито "нові" розробки деяких видів озброєння, особливо, що стосується засобів радіоелектронної боротьби або радіотехнічної розвідки, то це все наслідки напрацювань ще радянських вчених.

"Створення нової якісної зброї вимагає наявності абсолютно мирних технологій, які б свідчили про потенційну можливість створення такої зброї. А країна, яка не може в замкнутому циклі створити кулькову ручку, то я дуже сумніваюся, що вона здатна буде створити щось у масовому варіанті", – каже військовий експерт.

Ракетний комплекс "Авангард" progress.online

"Гіперзвукове озброєння має сенс, якщо воно виготовляється масово. Чи може РФ створити таку ракету? Так, може. Але є наочний приклад "Цар-гармати", яка була створена, але ніколи не стріляла. Тобто це може бути саме такий монумент російської загрози, але чи здатна держава, яка зараз перебуває під жорстким тиском санкцій і пильним контролем міжнародної спільноти, створити щось абсолютно якісно нове? Я дуже сильно сумніваюся", – додав він.

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