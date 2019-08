США звинуватили РФ у крадіжці технологій: яку зброю розробляють росіяни

Ядерна НП під Архангельськом у Росії, яка трапилася 8 серпня, починає обростати новими подробицями. Так, у США безпосередньо звинуватили РФ у розробці гіперзвукової зброї на основі вкрадених американських технологій, що і стало причиною вибуху в Білому морі поблизу населеного пункту Ненокс.

19 серпня під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном президент РФ Володимир Путін заявив, що вибух на полігоні не несе загрози.

Що за нові технології могли випробовувати росіяни – в матеріалі OBOZREVATEL.

Звинувачення американців

Основною версією вибуху в Архангельській області, яку найчастіше згадують військові експерти і ЗМІ, є випробування крилатої ракети "Буревісник". І до цієї причини схиляються не тільки в РФ, але й у США.

Згадуючи інцидент у Росії, американський президент Дональд Трамп у своєму Twitter пише саме про вибух "Буревісника" (в НАТО має кодове позначення Skyfall).

"Сполучені Штати багато дізналися завдяки невдалому вибуху ракети в Росії. У нас є аналогічні, хоча і більш досконалі технології. Вибух російського Skyfall змусив людей хвилюватися за безпеку повітря не тільки поряд із об'єктом, але і за його межами. Це недобре!" – зазначив американський лідер.

