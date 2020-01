Гинуть сотні тисяч коал і кенгуру: Австралію охопили масштабні пожежі

В Австралії вже кілька місяців ведеться війна з пожежами, які охоплюють усе більше територій. Внаслідок аномально спекотної погоди, з'являється все більше нових вогнищ загоряння, гинуть мільйони тварин, знищується унікальна флора і фауна. Серед жертв – близько 25 людей, більше тисячі спалених будинків.

Головне:

Температура б'є рекорди

Температура повітря в Австралії завжди була досить спекотною, але останнім часом почала бити національні рекорди зі спеки: у деяких частинах штату температура піднялася до +45 градусів, у Сіднеї до +46 градусів

Через це ще з початку осені у різних штатах локально виникали пожежі, але в грудні ситуація досягла катастрофічних масштабів. Крім високої температури, в Австралії спостерігаються великі пориви вітру, що сприяє поширенню вогню.

19 грудня влада Австралії оголосила надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі. Режим НС був введений на тижневий термін у місті Сіднеї і штаті Новий Південний Уельс. Протягом декількох тижнів у Новому Південному Уельсі вирувало близько 100 лісових пожеж, із них лише половина взята під контроль.

Зараз же пожежі поширилися по всій Австралії, 2 січня влада Австралії почала евакуацію людей із найбільш небезпечних зон. А в деяких частинах штатів Вікторія і Новий Південний Уельс, які були повністю спустошені, немає струму і втрачені комунікації.

На жаль, метеорологи прогнозують подальшу стійку спеку, що сприятиме виникненню нових вогнищ загоряння.

На допомогу австралійським рятувальникам прибуло 39 американських пожежників, а ще 61 пожежний зі США і 10 із Канади повинні прибути наступного тижня.

Жахливою виглядає 3D-візуалізація пожеж в Австралії зроблена в NASA.

Масштаби катастрофи

За останніми даними, площа пожеж становить 5,5 млн гектарів, для прикладу, Запорізька область в Україні має в два рази менше гектарів.

Жертвами пожеж стали більше 25 осіб, серед яких пожежні і самі пожежники, зниклими безвісти вважаються десятки людей. Знищено понад 1500 тис. будинків. Руйнуються цілі міста.

Рівень забруднення повітря в Австралії в більш ніж 20 разів перевищує критичну позначку.

За оцінками експертів, у вогні загинуло близько 480 мільйонів тварин, частина тікає з палаючих лісів, а місцеві жителі і туристи поять коал питною водою з пляшок. На жаль, передбачається, що кількість загиблих тварин у реальності може вже перевищити мільярд.

За оцінками екологів, у разі ліквідації пожежі зараз, для відновлення дикої природи можуть знадобитися десятиліття.

Жителі і гості Австралії негативно відгукуються про роботу місцевої влади. Багато з них скаржаться на відсутність рекомендацій із приводу, як поводитися в такій ситуації. А інші вказують на запізнілу реакцію.

Врятовані коали після пожежі в Австралії

Катастрофа торкнулася Нову Зеландію

Першими відгомони австралійських пожеж відчули жителі Південного острова ще 31 грудня. У країні смог і відчувається запах гару. Повітря над островом пофарбувалося в мутно-жовтий колір, вершини гір огорнув густий смог.

Білосніжні льодовики забарвилися в коричневий колір, як відзначають туристи, через густий дим не видно неба. Турфірми перестали здійснювати польоти над льодовиками. А пізніше туман поширився на Південну частину острова.

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢 #nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o - Miss Roho (@MissRoho) 1 січня 2020 р

Місцеві жителі відзначають, що в Австралії і раніше були масштабні пожежі, але такі наслідки Нова Зеландія відчуває вперше.

Near Franz Josef glacier. The "caramelised" snow is caused by dust from the bushfires. It was white yesterday pic.twitter.com/Ryqq685Ind - Fabulousmonster (@Rachelhatesit) 31 грудня 2019 р

Incredible view of Akaroa from the hilltop. Top image was taken by Pete Seager a few years ago. The smoky photo at 6:11 pm last night by Christchurch author Deb Donnell. This really puts in perspective how devastating it must be in Australia. @WeatherWatchNZ pic.twitter.com/obHsjS4wTb - Chris Lynch (@lynchinnz) 2 січня 2020 р

Що далі

В умовах глобального потепління, вчені та експерти відзначають, що сезон лісових пожеж в Австралії збільшився і став більш інтенсивним через зміни клімату. Через кліматичні зміни періоди екстремальної спеки стали більш тривалими, а природні катаклізми на кшталт посухи – більш інтенсивними.

Згідно з доповіддю ООН за 2018 рік, Австралія не виконує своїх зобов'язань щодо викидів вуглекислого газу. А з урахуванням подальших змін клімату, подібні пожежі стануть тільки частішати.

