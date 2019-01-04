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''Гігантський сом'': Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм

3.8тЧитати матеріал російською

До курортів Таїланду наблизився шторм "Пабук", що в перекладі з лаоського означає "Гігантський сом".

За даними синоптиків, цей ураган стане найпотужнішим за півстоліття. Хвилі досягають 7-метрової висоти, передає "НТВ". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За останніми даними, зараз ураган "Пабук" рухається до узбережжя із боку Сіамської затоки зі швидкістю 65 кілометрів за годину.

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''Гігантський сом'': Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм

Жертвою стихії уже став 56-річний росіянин. За даними поліції, сім'я, яка відпочивала на острові Самуї, проігнорувала заборону на купання у морі і відправилася плавати. Сильна течія забрала дівчину. Її врятував батько, однак сам вибратися із води не зміг.

''Гігантський сом'': Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм

AP

''Гігантський сом'': Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм

AP

''Гігантський сом'': Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм

Bergens Tidende

''Гігантський сом'': Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм

Bergens Tidende

Десятки тисяч жителів південних районів уже евакуйовані, інших влада збирається перевезти у сховища. Туристи масово пакують валізи і залишають острови.

''Гігантський сом'': Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм
''Гігантський сом'': Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм
''Гігантський сом'': Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм

Для тих, хто не встиг втекти, підготовлені безпечні місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців попередили про обережність у зв'язку з наближенням тропічного шторму "Пабук" і погіршенням погодних умов у південних регіонах Таїланду, де ввели безвізовий режим для громадян України.

Місце
Таїланд
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