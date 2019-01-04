''Гігантський сом'': Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм

До курортів Таїланду наблизився шторм "Пабук", що в перекладі з лаоського означає "Гігантський сом".

За даними синоптиків, цей ураган стане найпотужнішим за півстоліття. Хвилі досягають 7-метрової висоти, передає "НТВ". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За останніми даними, зараз ураган "Пабук" рухається до узбережжя із боку Сіамської затоки зі швидкістю 65 кілометрів за годину.

Жертвою стихії уже став 56-річний росіянин. За даними поліції, сім'я, яка відпочивала на острові Самуї, проігнорувала заборону на купання у морі і відправилася плавати. Сильна течія забрала дівчину. Її врятував батько, однак сам вибратися із води не зміг.

AP

AP

Bergens Tidende

Bergens Tidende

Десятки тисяч жителів південних районів уже евакуйовані, інших влада збирається перевезти у сховища. Туристи масово пакують валізи і залишають острови.

Для тих, хто не встиг втекти, підготовлені безпечні місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців попередили про обережність у зв'язку з наближенням тропічного шторму "Пабук" і погіршенням погодних умов у південних регіонах Таїланду, де ввели безвізовий режим для громадян України.