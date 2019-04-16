"Геть із студії!" Лойко влаштував переполох на КремльТВ. Відеофакт

У прямому ефірі програми "Место встречи" на російському пропагандистському телеканалі "НТВ" стався скандал через письменника Сергія Лойко. Ведучий Іван Трушкін стверджує, що вигнав його зі студії через фашистську фразу.

Так, гості програми традиційно обговорювали Україну. Під час розмови експерт Михайло Маркелов поцікавився у Лойко, чому він, маючи російський паспорт, підтримує "б*ндерівців і нацистів" в Україні.

Після цього, як стверджують гості, Лойко нібито вимовив нацистське вітання. Це викликало метушню у студії, яка ледь не переросла в бійку.

Скріншот з відео

Потім ведучий закричав: "Геть із студії! Підіть геть!", і Лойко вийшов. Трушкін також пригрозив, що телеканал попросить прокуратуру розібратися з висловлюванням письменника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, політолог Сергій Міхєєв заявив, що після президентських виборів Україна нібито розвалиться як держава.

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