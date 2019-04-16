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"Геть із студії!" Лойко влаштував переполох на КремльТВ. Відеофакт

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У прямому ефірі програми "Место встречи" на російському пропагандистському телеканалі "НТВ" стався скандал через письменника Сергія Лойко. Ведучий Іван Трушкін стверджує, що вигнав його зі студії через фашистську фразу.

Так, гості програми традиційно обговорювали Україну. Під час розмови експерт Михайло Маркелов поцікавився у Лойко, чому він, маючи російський паспорт, підтримує "б*ндерівців і нацистів" в Україні.

Після цього, як стверджують гості, Лойко нібито вимовив нацистське вітання. Це викликало метушню у студії, яка ледь не переросла в бійку.

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"Геть із студії!" Лойко влаштував переполох на КремльТВ. Відеофакт

Скріншот з відео

Потім ведучий закричав: "Геть із студії! Підіть геть!", і Лойко вийшов. Трушкін також пригрозив, що телеканал попросить прокуратуру розібратися з висловлюванням письменника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, політолог Сергій Міхєєв заявив, що після президентських виборів Україна нібито розвалиться як держава.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Сергій Лойко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сладости Олег
Сладости Олег
Москалики занимаются своим любимым делом, говнометанием с пеной у рта, в сторону Украины, больше, эти идиоты, сделать всё равно ничего сделать не могут. Собаки лают караван идёт.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Сладости Олег, А зачем нам, "москалям" что то делать? В Великой и независимой Украине все делается самими украинцами. И допустил все это "простой народ Украины". Что-то из ничего не получается никогда. Всегда есть основа для возникновения чего-то. Иногда можно услышать, что цинизм в оценке чего-либо это неплохо. а даже хорошо. Часто можно слышать и то, что в том, что присходит на Украине "простой народ" Украины не причем. Есть и такое выражение, что если человек не воспринимает то, что ему говорят, не учится на чужих ошибках, то тогда его Жизнь повозит, извините, рожей по асфальту, и человек быстро начнет все понимать, во всем разбираться, быстро включает свои мозги. А на Украине есть пословица "моя хата с краю...авось пронесет, не заденет". "Простой украинский народ" не виноват в том, что сейчас происходит на Украине" - ну где-то так это звучит. А сколько лет людям, которые маршируют по улицам со свастикой и факелами, а сколько лет бойцам разных там националистических батальонов, а сколько лет людям в националистических организациях и т.д.? Да им порядка (не более) лет 30 - 40 и младше. А сколько лет было им, кому сейчас 30 - 40 лет, в 1990 году? Правильно, от 1 года до 10 лет, и все они еще учились ходить на горшок и всему их обучали мамы и папы. А их мамы и папы на это время всю сознательную жизнь жили и учились в СССР по единым учебникам и с одними историческими данными. Так как же "хорошо" этих еще юных людей в то время обучали их мамы и папы, прививали "что такое хорошо и что такое плохо". А их папы и мамы, бабушки и дедушки, тети и дяди - и есть самые простые люди, простой народ Украины, которые позволили этим молодым людям и детям стать националистами, поднять оружие на своих же сограждан. Многие скажут, что тут поработала пропаганда, так значит плохо заучивали историческую правду, плохо историю учили, раз позволили себя обманывать, ну а как еще объяснить то, что национализм стал идеологией Украины? Или это хохлядская правда жизни - иду туда, куда не знаю, но где больше как бы обещают? За кусок сала и маму продам? А как стали радоваться хохлы, что им дали "безвиз", полное ликование! Но "безвиз" то только гостевой, туристический, ан-нет, думать не надо, мозги включать не надо и ринулись на заработки и получили по полной. Да кто им позволит в Европе просто так, свободно отбирать рабочие места у европейцев? И уже украинцев так же толпами выдворяют обратно и уже они гопак не пляшут от радости. А такое выражение самих украинцев - "он пошел воевать в АТО только потому, что работы нет, а там, в АТО, зарплату платят". Вдумайтесь - человек пошел и устроился на работу, что бы за деньги убивать своих же соплеменников, а возможно и родственников - ему все равно кого убивать - детей, стариков, женщин - лишь бы зарплату платили. Пока Жизнь не повозит многих и многих украинцев рожей по асфальту и они не включат свои мозги, не начнут понимать что такое хорошо и что такое плохо - ни чего на Украине не изменится, к сожалению. И не важно, куда страна идет - на воскок или запад.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сладости Олег, Животное...что построили у тебя за 20 лет твоего сосуществования на Окраине????
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные.....а вам понравилась фраза мрази???Обозреватель..ты эту мразь поддерживаешь???Вы там на Окраине совсем офигели???
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сладости Олег, ))хрюкай дальше)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сладости Олег, Лапуля...кто из нас ущербный...оглянись))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Нечего украинских мразей вообще звать вовнутрь телевизор))))Пускай все валят на Окраину ...в рай)))
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Сидоров Андрей, к сожалению, ради рейтингов в студию позовут любую мразь. Рейтинг - это деньги, а деньги - для некоторых - не пахнут.
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