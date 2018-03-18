"Геть із Кремля!" Путіну залишили послання на бюлетені

У Росії один з виборців залишив чинному президенту Володимиру Путіну послання.

На документі написано: "Путін - це: війна, грабіж, злидні, брехню! Геть з Кремля".

Знімок публікує "МБХ".

Крім того, в мережі показують багато інших випадків, коли бюлетень кидають зіпсованим. Зокрема, політолог і прихильник "ДНР" Костянтин Долгов показав, що також залишив напис.

Правда, на своєму документі написав: "За Харків! За Донбас! За Росію! За Радянський Союз!..".

Як повідомляв "Обозреватель", в Росії 17 березня в 22:00 за київським часом офіційно стартували президентські вибори. Перші виборчі дільниці відкрилися на Камчатці і Чукотці. Завершиться голосування 18 березня, коли закриються останні дільниці в Калінінградській області.