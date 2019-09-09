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9 вересня • оновлено в 10:54
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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Всі статті автора

Театр одного актера

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Хочу открыть вам Америку. В Соединенных Штатах есть замечательный актер Роберт Де Ниро. Он снялся во множестве фильмов и получил несколько Оскаров. Когда в фильмах с участием Де Ниро снимались другие звезды Голливуда и фильм имел "убойный" сценарий, его смотрели миллионы и он собирал все награды. Вместе с тем, Де Ниро сыграл немало ролей в фильмах, о которых никто не слышал и которые привлекали внимание лишь потому, что там в главной роли обладатель нескольких Оскаров. Мне тоже пришлось как-то наткнуться на такой фильм, однако терпения досмотреть его до конца не хватило. Это все к чему. В политике, также как в театре и кино, нужны не только звезды, но и созвездия с "контентом". Да, "наш мир театр, а люди в нем – актеры", только вот роли разные и содержание.

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Цемах давно кормил бы собой земляных червей

Вспоминается один случай из театральной жизни Ленинграда. Я решил сходить на спектакль, название которого уже запамятовал, в знаменитый театр БДТ по одной причине - в анонсе спектакля значились две фамилии народных артистов. Этих артистов знала вся страна и "на них шли". Когда же перед спектаклем я купил программку и там увидел, что в этот раз вместо этих любимых всеми актеров будет играть никому не известная "подмена", настроение испортилось. Самое интересное случилось после антракта – зал наполовину опустел, зрители ушли, не досмотрев спектакль до конца. Так порой бывает и в политике – зритель (избиратель) начнет покидать политическое шоу, если в нем нет ни контента, ни хороших актеров, а "звезда экрана" тушуется и забывает свою роль.

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Сенцов отказался бы от обмена на террориста Цемаха

В Украину пришли перемены, принимаются новые законы, в правительстве и Верховной Раде появились совершенно свежие лица. Все довольны и счастливы. Только пройдет некоторое время и придет осознание момента – Законом о лишении депутатов неприкосновенности ни накормить народ, ни решить проблему Крыма и Донбасса. Надо что-то еще, чего не хватало у предыдущей власти. Там было много суеты, много кулуарных переговоров и договоров, много теневого бизнеса. На политическом ландшафте вопросы решались келейно и завуалировано. Зададимся вопросом: почему Меркель и Макрон должны помогать Украине и отвернуться от России, снабжающей их всеми природными ресурсами? Никакого вразумительного ответа мы не получим, хотя он на поверхности. И Меркель и Макрон прежде всего ориентируются на общественное мнение своих избирателей, а не на убеждения переговорщиков Украины. До настоящего дня никто в Украине не занимался этой проблемой, а напрасно. Как только до народа Германии и Франции дойдет, что с Путиныи и Россией иметь дело и дружить опасно, перемены в отношении к России и Украине со стороны лидеров европейских стран не заставят себя долго ждать. Это именно тот контент, который нужен сегодня новой власти, как воздух.

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Автор
Герман Обухів Герман Обухів
Місце
Україна
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