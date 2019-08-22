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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Всі статті автора

Почему бы Трампу не предложить Путину купить Аляску?

2.8т Читати матеріал російською

Американская компания CNN непонятно с какой целью запустила "утку", ссылаясь на "высокопоставленного чиновника" администрации президента США, о том, что Трамп якобы договорился с президентом Франции Макроном о возвращении России в G8, ныне G7. Макрон поспешил опровергнуть эту "договоренность".

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Возвращению Путина нужно сопротивляться

Следует заметить и запомнить одну характерную особенность Дональда Трампа – он любит блефовать и порой выдает желаемое за действительное. Как мы видим из его недавних заявлений – Трамп предложил Дании продать Гренландию. На что премьер –министр Дании ответила: Гренландия не продается. Трамп обиделся и отменил свой визит в Данию, запланированный на сентябрь. Почему бы Трампу не предложить Путину купить Аляску? Это ведь когда-то была исконно русская земля и Путин будет рад отвалить за нее немалый куш. Вообще-то новой администрации Украины надо быть предельно осторожной во взаимоотношениях с Трампом. Он может запросто подставить Зеленского так, что потом будет сложно выпутываться.

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Почему Трамп так любит Путина

Сегодня у Трампа одна задача – переизбраться на второй срок и ради этого он готов на все тяжкие. Как показывают опросы: работу Трампа в должности президента одобряют не более 40% населения Америки и две трети штатов настроены против него, хотя это ничего не значит. Плохую службу ему может сослужить рынок, если Америка в начале 2020 уйдет в рецессию. Это определенно похоронит надежду Трампа на второй срок. Сегодня тучи над Трампом хотя и сгущаются, однако не настолько, чтобы делать однозначные выводы. Европа пока не хочет видеть Россию в G8, о чем высказались в Германии и Великобритании. Только Италия готова проголосовать за возвращение России в G8. Канада и Япония, как нам известно, также против. Поэтому Трампу "ловить" в G7 нечего, как бы не хотел он сделать Путину подарок, а подобные "утки" лишь подогревают внешнеполитическую атмосферу и напряженность.

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Герман Обухів Герман Обухів
Особи
Еммануель Макрон Дональд Трамп
Місце
США
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Не развивающаяся экономика уровня стран третьего мира плюс не малейшего намека на демократию.. И с этим "активом" - в G-8? Почему тогда не Китай, Индия, Южная Корея и т .д. - у этих стран хотя-бы мощные экономики, куда там лаптестану.. Был-бы формат G-50, тогда понять еще можно.. Известно, что Трамп большой шутник, и его прикол приняли всерьез только в немытой стране лаптей и балалаек.
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Mega Death
Mega Death
Коцарь Андрей, В мире много несправедливости))) Расслабься, и радуйся, что Украина стала самой бедной и несчастной страной Европы, из которой миллионы разбегаются как тараканы)))
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Тарас Бор
Тарас Бор
Дело в том, господин Обухов,что за Трампа голосовали граждане США,в своём большинстве не интересующиеся внешней политикой.И им глубоко по бую G7 или G8 и т.д.Их интересует состояние экономики своей страны,личное благосостояние,свобода и демократия в своей стране и личная безопасность.А Трамп, скорее всего,пытается чем-то обозначить себя в мировой истории.
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Питон Каа
Питон Каа
Трамп, своими вбросами идей, изучает общественное мнение, чтобы потом сделать то, что поднимет его рейтинг перед выборами. И уж если случится так, что возобновление формата G-8 с участием России будет на руку Трампу, то вассалы США по G-7 тоже не посмеют возражать. Но вот только нужно ли это самой России - большой вопрос.
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Питон Каа, Пу спит и видит себя в восьмёрке!!! Но это только грёзы....
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