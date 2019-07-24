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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Всі статті автора

Перестановки в мире: Кремль не ждет ничего хорошего

7.5т Читати матеріал російською

Все, кто пожелают обсудить с президентом России Владимиром Путиным какую-то проблему или взять у него интервью, должны понимать: они имеют дело с невменяемым человеком.

Владимир Путин

Владимир Путин

Не в смысле полного умопомешательства, а в смысле неадекватного восприятия процессов, происходящих как в России, так и во всем мире. Пока с ним говорят и считаются, только время, когда его перестанут слушать и приглашать на международные встречи приближается с каждым днем. Завтра должно быть объявлено о вступлении в должность Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это не сулит Кремлю ничего хорошего с берегов туманного Альбиона и холодный ветер в сторону Москвы подует оттуда очень скоро. Не следует забывать – Великобритания это ядерная держава и говорить с ней: пошла вон, не получится.

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В Германии по всей видимости новым Канцлером станет Генсек ХДС Аннагрет Крамп-Карренбауэр, которая уже не раз жестко критиковала Кремль и Путина, призывая закрыть порты Германии для российских судов и даже начать процесс свертывания экономических отношений с Россией. Меркель уже заявила о своем уходе из политики в 2021 году. В цитадели капитализма - Соединенных Штатах, над президентом Трампом, явно благоволящем Путину, сгущаются тучи. Если Конгресс решит обнародовать все его преступления и проступки, начав процедуру импичмента, то шансы выиграть выборы в 2020 у Трампа начнут стремительно таять. Его поражение станет для Путина ударом ниже пояса. Никого уже не удивляют издевки Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, севшего в кресло Путина на саммите G20: "Мне сказали, что там, где надпись "Россия" это пустое место".

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Эстония, Литва, Латвия, Польша, Грузия и еще целый ряд европейских стран открыто выражают свое отрицательное отношение не только лично к Путину, но и к его окружению. Как в такой атмосфере Россия может строить нормальные политические и экономические отношения с соседями и другими странами мира? - большая загадка. Впрочем, Путина это не смущает. Он даже готов вообще отказаться от международного общения, лишь бы в самой России его маниакальное поведение одобряло большинство оболваненного населения. Для Запада глава российского государства становится проблемой. Убрать экономически его можно и одновременно нельзя, поскольку образуется вакуум власти и кем он будем заполнен никто не знает. Запад очень не хочет повторения 1917 года. К распаду России Запад тоже пока не готов, так как ядерное оружие окажется у нескольких новых государственных образований.

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В этой связи, новой власти Украины не следует пытаться пробежать по "минному полю" внешнеполитических ловушек с надеждой не подорваться. Шанс проскочить очень невелик. Через два года окружающий мир может стать совсем иной и это желательно предвидеть и спрогнозировать сегодня, а не ждать "у моря погоды". В Киеве должны понимать: Путин не заинтересован в прекращении гибридной войны в Украине и его "троянский конь" в виде партии ОПЗЖ, прошедшей в Верховную Раду, будет делать все возможное для отравления любых позитивных экономических и политических процессов в Украине.

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Герман Обухів Герман Обухів
Особи
Володимир Путін Борис Джонсон
Місце
Росія
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Деркач Сергей
Деркач Сергей
Давайте запустим флешмоб. Максимальное распространение фразы: "взяточник-ничтожество". Пора бы им узнать, что они это не ценное знакомство а мрази и даже те кто им улыбается и деньги дает так о них думают.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Если бы не приведение автором свежих обстоятельств, типа премьерства Джонсона, можно подумать, что он вещает года так из 2015-го. Вот только уже была "разорванная в клочья экономика России", уже "ушел Асад", уже почти построены Крымский мост, северный и южный газопроводы, уже РФ возвращена в ПАСЕ и многое другое. Уже страна НАТО Турция покупает российское оружие...
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Питон Каа
Питон Каа
Великобритания - проводник интересов США в ЕС и чем быстрее сторонник "Брексита" любой ценой - Джонсон его проведет, тем лучше для России. Германия никогда не откажется от очень выгодного экономического сотрудничества с Россией. Трампу поможет расследование деятельности его конкурента - Байдена. На Канаду и прочие перечисленные недоразумения можно просто плюнуть - они в мировой политике - реальное "пустое место". Ну а Украина уже получила новейшую российскую вакцину против дури "ОПЗЖ" и находится на пути к выздоровлению.
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