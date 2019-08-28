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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Всі статті автора

Компромат на Трампа, или G7 против

13.9т Читати матеріал російською

Трамп опять показал себя, как президент, который разбирается в политике, как свинья в апельсинах. Ему бы семечками торговать на рынке в Одессе, а не управлять Соединенными Штатами. Навязывать европейским лидерам дружбу с Путиным, это как-то совсем не по взрослому.

Понятно, что он у Путина в долгу за помощь в выборах 2016 года, к тому же на Трампа "висит" в Москве компромат, о котором он знает или догадывается.

Напомню всем, кто подзабыл его историю восхождения на "Олимп". В 1987 году Трамп приезжал в СССР за деньгами и с предложением построить свою башню в Москве. Насколько мы знаем методы работы КГБ – мимо таких предложений и визитов чекисты никогда не проходят. Потом он не раз приезжал в Россию на разные развлекательные мероприятия и перед самыми выборами президента США в 2016 году его соратники "телеграфировали" из Москвы в Вашингтон, что все идет по плану и Трамп должен въехать в Белый дом.

Какой компромат есть на Трампа у Кремля – мы узнаем только после смены режима в России. Сегодня у верховной власти Украины и прежде всего у президента весьма непростая задача – как лавировать во внешней политике, где лидер Соединенных Штатов явно благоволит Путину, играя роль его пуделя? В Америке политический истэблишмент это давно заметили и в рядах республиканской партии, ставшей не партией Рейгана и МакКейна, а партией Трампа, уже началось роптание.

Поведение Трампа обсуждается в американских СМИ каждый день и каждый день его высказывания в твиттере приносят сюрпризы. Не раз поднимался вопрос о его здравом рассудке и необходимости медицинского обследования, но так как "красную кнопку" ядерного чемоданчика контролирует не один только Трамп, то все эти запросы потихоньку угасали. Самый лучший путь для Президента Украины и его аппарата это честно сказать и Трампу и лидерам Европы, что идти на унизительный компромисс с Россией и капитулировать перед Путиным им попросту нельзя, поскольку украинский народ это не поймет и в Украину может придти очередной Майдан. Это должны понять. Отступать от нормандского формата переговоров Зеленскому пока невозможно в силу отсутствия других путей и предложений, которые смогли бы разрешить конфликт в Донбассе и прекратить войну. Ранее неоднократно говорилось целым рядом политических аналитиков и в том числе мною, что Украине пора готовить почву для Будапештского формата, однако для этого ей надо заручиться поддержкой у Соединенных Штатов и Великобритании. Если с последней дело обстоит немного проще, то с Соединенными Штатами в период правления Трампа не так легко найти общий язык. В случае победы на президентских выборах в 2020 в США демократов, задача существенно упрощается.

Пока же там "бабушка надвое сказала" и еще год Киеву придется решать задачи со многими неизвестными. В общем, набираемся терпения и ждем – что скажет Трамп Зеленскому при личной встрече? Может быть что-то хорошее, хотя сомневаюсь.

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Герман Обухів Герман Обухів
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Дональд Трамп
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Mega Death
Mega Death
Обоз любит печатать бред подобных ид-иотов.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Интересно , Трамп знает, что презик Урины куём на рояле играет?
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Питон Каа
Питон Каа
Глупые скакуасы почему-то решили, что будущий президент США будет лоббировать их интересы. Он будет лоббировать только интересы США, к какой бы он партии не принадлежал и если уж на данном отрезке времени ему будет выгодно потепление отношений с Россией - он это сделает, нет - значит не сделает. Глупо, скакуасы, постоянно надеяться на заокеанского дядю. Будете самодостаточны - все равно кто в США президент, а нет - растопчут.
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