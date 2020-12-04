Генсек ООН закликав світ об'єднатися в боротьбі з COVID-19

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш закликав всі країни світу об'єднатися в боротьбі з пандемією COVID-19, оскільки хвороба є спільним ворогом людства.

Як повідомляється на сайті ООН, він нагадав, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спочатку радила державам згуртуватися, але не всі дослухалися до цієї поради.

"Коли країни обирають свій власний шлях, перед вірусом виявляються відкриті всі дороги", – зазначив він на сесії Генасамблеї ООН, присвяченій коронавірусу.

Разом з тим, Гуттеріш запевнив, що вже в найближчі тижні або місяці країни почнуть отримувати вакцини від небезпечної недуги, розроблені вченими. За словами генсека ООН, всі держави повинні отримати до них рівний доступ.

Підсумовуючи, він визнав, що пандемія загострила в світі безліч гострих соціальних проблем.

"Давайте не будемо обманювати себе. Однією вакциною ми не зможемо усунути наслідки пандемії, які будуть відчуватися ще роки, а може й десятиліття", – сказав Гуттеріш.

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