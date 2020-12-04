Генсек ООН закликав світ об'єднатися в боротьбі з COVID-19
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш закликав всі країни світу об'єднатися в боротьбі з пандемією COVID-19, оскільки хвороба є спільним ворогом людства.
Як повідомляється на сайті ООН, він нагадав, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спочатку радила державам згуртуватися, але не всі дослухалися до цієї поради.
"Коли країни обирають свій власний шлях, перед вірусом виявляються відкриті всі дороги", – зазначив він на сесії Генасамблеї ООН, присвяченій коронавірусу.
Разом з тим, Гуттеріш запевнив, що вже в найближчі тижні або місяці країни почнуть отримувати вакцини від небезпечної недуги, розроблені вченими. За словами генсека ООН, всі держави повинні отримати до них рівний доступ.
Підсумовуючи, він визнав, що пандемія загострила в світі безліч гострих соціальних проблем.
"Давайте не будемо обманювати себе. Однією вакциною ми не зможемо усунути наслідки пандемії, які будуть відчуватися ще роки, а може й десятиліття", – сказав Гуттеріш.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в ООН відзначили, що через пандемію жінкам доводиться робити більше домашньої роботи, що змушує їх втрачати можливість рухатися в кар'єрі і здобувати освіту.
За оцінками експертів, такі обставини можуть звести нанівець підсумки 25-річної боротьби за гендерну рівність.
Тим часом очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус вважає, що успішне застосування експериментальних вакцин дозволить людству забути про пандемію.
Нагадаємо, вакцину проти COVID-19 від компанії Pfizer вже почали поширювати в США і ЄС.
А фармакологічна компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини склала 94,1%, а проти важкої форми хвороби – всі 100%.
Вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID) з'ясували, що ця вакцина дає імунітет мінімум на три місяці.