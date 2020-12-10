Генсек ООН попередив про "вакцинний націоналізм" у світі
У світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм".
Як повідомляє AP, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що бідні люди в усьому світі спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в деяких багатих країнах і задаються питанням, чи отримають вони щеплення.
На його думку, вакцини потрібно розглядати як "глобальне суспільне благо", доступне кожному всюди на планеті, особливо в Африці.
Гутерреш закликав країни допомогти у виділенні $4,2 млрд протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX – проекту із закупівлі і доставки вакцин проти COVID-19 для найбідніших верств населення світу.
Він вважає фінансування COVAX єдиним способом гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах, що розвиваються.
За словами генсека ООН, в 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйони випадків зараження коронавірусом, з яких понад 53 тисяч летальні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
американський фармацевтичний гігант Pfizer знизив свою початкову мету з поширення вакцини проти коронавірусу через перешкоди в ланцюжку поставок.
Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна отримає до 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Препарат будуть поставляти декількома траншами, перший з яких – ймовірно, навесні 2021 року.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконує, що Україна не залишиться в кінці черги за отриманням вакцини, незважаючи на те, що не є однією з найбагатших країн у світі.