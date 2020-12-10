Генсек ООН попередив про "вакцинний націоналізм" у світі

У світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм".

Як повідомляє AP, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що бідні люди в усьому світі спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в деяких багатих країнах і задаються питанням, чи отримають вони щеплення.

На його думку, вакцини потрібно розглядати як "глобальне суспільне благо", доступне кожному всюди на планеті, особливо в Африці.

Гутерреш закликав країни допомогти у виділенні $4,2 млрд протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX – проекту із закупівлі і доставки вакцин проти COVID-19 для найбідніших верств населення світу.

Він вважає фінансування COVAX єдиним способом гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах, що розвиваються.

За словами генсека ООН, в 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйони випадків зараження коронавірусом, з яких понад 53 тисяч летальні.

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