Генсек НАТО в Києві: що означає візит Столтенберга для України

Приїзд генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до України – це не "візит ввічливості", а демонстрація серйозної підтримки з боку Північноатлантичного альянсу.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж, коментуючи візит Столтенберга в Одесу і Київ 30-31 жовтня.

"Візит серйозний, важливий. Він не є ознайомчим візитом, або навіть візитом ввічливості. Якби не було чіткого курсу української влади на членство в НАТО і Європейський Союз, то очевидно, що сьогодні Північноатлантична рада не відвідувала би Україну", – наголосив Джердж.

Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський nato.int

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський свій перший візит здійснив до Брюсселя, де насамперед відвідав штаб-квартиру НАТО.

"Очевидно, що курс (на вступ до НАТО. – Ред.) у нас зберігається, він закріплений в Конституції. Це курс допомагає нам реформувати силовий сектор, збройні сили. Візит Північноатлантичної ради доцільний, щоб посилити таку співпрацю і задекларувати серйозну підтримку України. Це дуже гарні сигнали для нас", – запевнив експерт.

Джердж звернув увагу, що Росії доводиться зважати на позицію НАТО.

"Політичне, дипломатичне і матеріально-технічне співробітництво з НАТО робить свою справу. Росія на це зважає", – констатував він.

31 жовтня в Києві зібралося засідання Комісії Україна – НАТО в рамках візиту Північноатлантичної ради nato.int

Єнс Столтенберг в Одесі nato.int

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня Північноатлантична рада НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом прибула до Одеси. Столтенберг оглянув кораблі протимінної групи НАТО SNMCMG2 в морському порту і виступив з промовою перед курсантами Одеської військово-морської академії.

31 жовтня в Києві зібралося засідання комісії Україна – НАТО за участю Столтенберга і українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО.

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