Генсек НАТО звинуватив Росію в порушенні акта про відносини

Росія порушує Основоположний акт про взаємні відносини, співробітництво та безпеку між РФ і НАТО, зокрема, проводячи агресивні дії в Україні.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі у вівторок, 16 червня. Аудіозапис брифінгу був опублікований на офіційному сайті організації.

Водночас Столтенберг наголосив, що наявність військ на сході Альянсу, в країнах Балтії і в Польщі, не суперечить документу.

"Якщо ми говоримо про Основоположний акт про взаємовідносини між НАТО і Росією, то наявність НАТО в східній частині Альянсу з новими тактичними групами та збільшена наявність НАТО не порушує цей документ.

Але виклик полягає в тому, що Росія порушила Основоположний акт уже кілька разів, зокрема, здійснюючи агресивні дії в Україні", – сказав Столтенберг.

Додамо, акт про взаємні відносини між Російською Федерацією й Організацією Північноатлантичного договору був підписаний 27 травня 1997 року в Парижі. Документ передбачає, що сторони "не розглядають одна одну як противників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 12 червня отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Країна стала одним із шести партнерів із розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.