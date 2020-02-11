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11 лютого • оновлено в 17:21
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"Наближаєтеся до НАТО!" Столтенберг виступив із потужною підтримкою України

1.5т
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив потужну підтримку Україні та анонсував зустріч із міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Подробицями він поділився у вівторок, 11 лютого, після пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, передає ТСН.

Столтенберг заявив, що вітає успіхи України в спробах знайти мирне вирішення конфлікту на Донбасі.

"Ми зустрінемося з українським міністром оборони, також буде сніданок з міністром оборони Канади для всіх представників союзників, де ми зустрінемося з українським міністром і будемо обговорювати процес продовження реформ. Але я також хотів би висловити потужну підтримку Україні, політичну підтримку, практичну підтримку", – заявив він.

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За словами генсека, НАТО вже допомагає підвищити обороноздатність України й поліпшити оборонні інститути.

"Ми надаємо кошти, тренерів та інші способи підтримкиі для командування, і в питаннях боротьби з корупцією, і в модернізації оборонних інститутів. І це те, на чому необхідно концентруватися, і це найкращий шлях до членства в НАТО. Якщо ви виконуєте наші рекомендації, ви відразу досягаєте до двох цілейі покращуєте свою обороноздатність, і наближаєтеся до членства в НАТО", – додав Столтенберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Столтенберг заявив, що Україна й Грузія обов'язково будуть членами НАТО, проте чіткі терміни цього поки невідомі.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Андрій Загороднюк Йенс Столтенберг
Місце
Україна
Тег
НАТО
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