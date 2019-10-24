"Маленькі зелені чоловічки": генсек НАТО оцінив тактику Путіна в Криму

Анексія Криму Росією є результатом застосованої на українському півострові гібридної тактики, що включає приховану військову операцію з використанням "зелених чоловічків".

Таку заяву під час пресконференції в четвер, 24 жовтня, зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг після завершення першого дня дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Столтенберг зазначив, що гібридні загрози та гібридні тактики розглядаються в НАТО як такі, що "надходять із різних напрямків від державних і недержавних суб'єктів".

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"І гібридна тактика – це все, від використання прихованої військової операції, маленьких зелених чоловічків, як ми бачили в Криму, до дезінформаційних кампаній, як ми бачили в багатьох країнах НАТО, або кібератак", – сказав генсек.

У зв'язку з цим він підкреслив, що Альянс адаптується і змінює структуру, проводячи модернізацію своїх можливостей у сфері безпеки.

У рамках цього при НАТО був створений оперативний центр із протидії гібридним атакам.

Ілюстрація. Анексія Криму Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, 22 жовтня Паризький Апеляційний суд відхилив заяву Російської Федерації, яким вона намагалася зупинити рішення про відшкодування "Ощадбанком" Україні збитків за анексію Криму.

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