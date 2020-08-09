Генпрокурори України і РФ не приїхали, їм наплювати, – Лукашенко про вагнерівців

Мирослав Семенюк Світ 15:46, 9.08.2020 Оновлено: 16:10, 9.08.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що генеральні прокурори Росії та України не приїхали до Мінська, щоб розібратися з ситуацією щодо затриманих бойовиків ПВК Вагнера.

Як повідомляє "Інтерфакс", журналістам у Мінську Лукашенко сказав, що "їм наплювати на цих хлопців".

Водночас він зазначив, що домовився з російським колегою Володимиром Путіним "розібратися щодо бойовиків".

Коментуючи ситуацію із затриманими вагнерівцями, Лукашенко також допустив, що ситуацію "спровокувала третя сторона".

"Мені байдуже, це вторинне. Головне, щоб не влаштували пожежу в центрі Мінська", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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