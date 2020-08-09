Генпрокурори України і РФ не приїхали, їм наплювати, – Лукашенко про вагнерівців
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що генеральні прокурори Росії та України не приїхали до Мінська, щоб розібратися з ситуацією щодо затриманих бойовиків ПВК Вагнера.
Як повідомляє "Інтерфакс", журналістам у Мінську Лукашенко сказав, що "їм наплювати на цих хлопців".
Водночас він зазначив, що домовився з російським колегою Володимиром Путіним "розібратися щодо бойовиків".
Коментуючи ситуацію із затриманими вагнерівцями, Лукашенко також допустив, що ситуацію "спровокувала третя сторона".
"Мені байдуже, це вторинне. Головне, щоб не влаштували пожежу в центрі Мінська", – наголосив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня у Білорусі затримали бойовиків російської ПВК Вагнера.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", які внесені у базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Білорусь отримала від України запит щодо вагнерівців.
Олександр Лукашенко покликав генпрокурорів Росії та України у справі вагнерівців.
Путін у телефонній режимі обговорив із Лукашенком затриманих у Мінську найманців ПВК Вагнера.
9 серпня Лукашенко заявив, що "ніякі вагнери" не вплинуть на відносини його країни з РФ.